Российские войска пытаются окружить силы ООС в Луганской области, — Генштаб

Войска страны-агрессора возобновили свое наступление на Славянском, Бахмутском и Северодонецком направлениях.

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Российские войска возобновили наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

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Армия РФ начала штурмовать в районе села Долгенькое на Славянском направлении. Украинские войска ведут бои с врагом. Российские войска ведут огонь из артиллерии по Вернополью, Дибровном, а также активно ведет разведку с помощью БПЛА.

На Донецком направлении бойцы ВСУ отражают атаки ВС РФ из состава 8-й и 58-й армии Южного военного округа вместе 90-й танковой дивизии и подразделений ВДВ.

Основные цели ВС РФ

Как заявил Мотузяник, основные свои усилия вражеские войска сосредоточили на Бахмутском и Северодонецком направлениях, пытаясь окружить подразделения сил ООС в Северодонецке и Лисичанске, чтобы в конечном итоге выйти на админграницы Луганской области. В районе Северодонецка ведутся ожесточенные бои

Также страна-агрессор пытается полностью захватить Херсонскую и Донецкую области, обеспечив там стойкость сухопутного коридора от оккупированного Крыма с Донбассом.

Напомним, российские оккупанты ввели в оборот Херсонской области рубль. Гривна будет ходить вместе с иностранной валютой.

Также сообщалось, что из Севастополя вышел "Адмирал Макаров" по направлению к югу Украины. Из-за этого угроза ракетных ударов по нашей стране возросла.