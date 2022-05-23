Російські війська намагаються оточити сили ООС у Луганській області, — Генштаб

Війська країни-агресора відновили свій наступ на Слов'янському, Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

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Російські війська відновили наступальні дії відразу на кількох напрямах. Про це повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник на брифінгу.

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Армія РФ почала штурмувати в районі села Довгеньке на Слов'янському напрямку. Українські війська ведуть бої з ворогом. Російські війська ведуть вогонь з артилерії по Вірнопіллю, Дібрівному, а також активно веде розвідку за допомогою БПЛА.

На Донецькому напрямку бійці ЗСУ відбивають атаки ЗС РФ зі складу 8-ї та 58-ї армії Південного військового округу разом з 90-ю танковою дивізією та підрозділами ПДВ.

Основні цілі ЗС РФ

Як заявив Мотузяник, основні свої зусилля ворожі війська зосередили на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках, намагаючись оточити підрозділи сил ООС у Сєвєродонецьку та Лисичанську, аби зрештою вийти на адмінкордони Луганської області. У районі Сєвєродонецька ведуться запеклі бої.

Також країна-агресор намагається повністю захопити Херсонську та Донецьку області, забезпечивши там стійкість сухопутного коридору від окупованого Криму з Донбасом.

Нагадаємо, російські окупанти ввели в обіг Херсонської області рубль. Гривня ходитиме разом з іноземною валютою.

Також повідомлялося, що із Севастополя вийшов "Адмірал Макаров" у напрямку на південь України. Через це загроза ракетних ударів у нашій країні зросла.