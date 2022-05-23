RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Російські війська намагаються оточити сили ООС у Луганській області, — Генштаб

10255
битва за донбас
Фото: "Армія Інформ" | Українські військові відбивають атаки ЗС РФ

Війська країни-агресора відновили свій наступ на Слов'янському, Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Російські війська відновили наступальні дії відразу на кількох напрямах. Про це повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник на брифінгу.

Армія РФ почала штурмувати в районі села Довгеньке на Слов'янському напрямку. Українські війська ведуть бої з ворогом. Російські війська ведуть вогонь з артилерії по Вірнопіллю, Дібрівному, а також активно веде розвідку за допомогою БПЛА.

На Донецькому напрямку бійці ЗСУ відбивають атаки ЗС РФ зі складу 8-ї та 58-ї армії Південного військового округу разом з 90-ю танковою дивізією та підрозділами ПДВ.

Основні цілі ЗС РФ

Як заявив Мотузяник, основні свої зусилля ворожі війська зосередили на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках, намагаючись оточити підрозділи сил ООС у Сєвєродонецьку та Лисичанську, аби зрештою вийти на адмінкордони Луганської області. У районі Сєвєродонецька ведуться запеклі бої.

Також країна-агресор намагається повністю захопити Херсонську та Донецьку області, забезпечивши там стійкість сухопутного коридору від окупованого Криму з Донбасом.

Нагадаємо, російські окупанти ввели в обіг Херсонської області рубль. Гривня ходитиме разом з іноземною валютою.

Також повідомлялося, що із Севастополя вийшов "Адмірал Макаров" у напрямку на південь України. Через це загроза ракетних ударів у нашій країні зросла.