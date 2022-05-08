Після двох місяців боїв Попасна перейшла під контроль окупантів

Українські війська відійшли від міста в укріпленіші позиції.

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ЗСУ відійшли від Попасної на підготовлені заздалегідь укріплені позиції, повідомив в ефірі інформаційного телемарафону голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"На жаль, наші війська дійсно відійшли трохи від Попасної, тому що місто обстрілювали понад два місяці, — сказав він. — Там і бомби, і ракети, і міни, і артилерія. Там зруйновано все вщент. Тому наші відійшли на міцніші позиції, які готували заздалегідь".

7 травня кілька російських пабліків написали про те, що ЗС РФ захопили Попасну. В telegram-каналі телеканалу НТВ, зокрема, повідомляють, що вранці "підрозділи ЗСУ залишили цей населений пункт після відступу 24-ї механізованої бригади".

За словами Сергія Гайдая, зараз точаться важкі бої на напрямі Сєвєродонецьк — Воєводівка, а також на території Гірської громади.

Він наголосив, що в росіян великі втрати, лікарня в Луганську забита трупами загиблих і тяжко пораненими солдатами, які через брак ліків ризикують не вижити.