После двух месяцев боев Попасная перешла под контроль оккупантов

Украинские войска отошли от города на более укрепленные позиции.

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ВСУ отошли от Попасной на подготовленные заранее более укрепленные позиции, сообщил в эфире информационного телемарафона глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"К сожалению, наши войска действительно отошли немного от Попасной, потому что город обстреливали более двух месяцев, – сказал он. — Там и бомбы, и ракеты, и мины, и артиллерия. Там разрушено все дотла. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые готовились ранее".

7 мая несколько российских пабликов написали о том, что ВС РФ захватили Попасную. В telegram-канале телеканала НТВ, в частности, сообщается, что утром "подразделения ВСУ оставили этот населенный пункт после отступления 24-ой механизированной бригады".

По словам Сергея Гайдая, сейчас идут тяжелые бои на направлении Северодонецк — Воеводовка, а также на территории Горской общины.

Он подчеркнул, что у россиян большие потери, больница в Луганске забита трупами погибших и тяжело ранеными солдатами, которые из-за нехватки лекарств рискуют не выжить.