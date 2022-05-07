Россияне пишут о взятии Попасной, в сводке Генштаба ВСУ город не упоминается

Враг готовится взять под полный контроль Рубежное, а также наступать на Лиман и Северодонецк.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Ряд российских пабликов пишет о том, что ВС РФ сегодня захватили Попасную. Успех операции приписывают "подключению к работе" ЧВК "Вагнер". В telegram-канале телеканала НТВ, в частности, сообщается, что утром "подразделения ВСУ оставили этот населенный пункт после отступления 24-ой механизированной бригады". После этого город якобы перешел под контроль ВС России и ЛНР. В то же время, упоминается о продолжающейся "зачистке" населенного пункта от украинских военных.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Глава Чечни Рамзан Кадыров еще 5 мая заявлял о том, что ситуация в Попасной "находится под контролем российских силовых структур и военных подразделений ЛНР". При этом он отметил ожесточенное сопротивление украинских защитников города.

6 мая украинское командование сообщало, что враг пытается установить полный контроль над городом, однако в сегодняшней вечерней сводке от Генштаба ВСУ Попасная уже не упоминается.

Последний раз о ситуации в городе вчера говорил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он уточнил, что Попасная наравне с Воеводовкой остается самой горячей точкой регион, а сам город полностью уничтожен. "Пока что орки заходят, делают фоточки из разных частей города, пусть делают", — подчеркнул глава ЛОВА.

После сообщений о захвате Попасной в российских пабликах стали строить предположения о формировании котла на Донбассе.

[ + – ] Контуры котла на Донбассе по версии российской стороны

Как сообщает Генштаб, в Донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на взятии Рубежного под полный контроль, также российские войска готовятся наступать на Лиман и Северодонецк. Оккупанты попытались взять Александровку, но населенный пункт удалось отстоять.

На Мариупольском направлении захватчики продолжают штурмовать оплот украинских защитников — завод "Азовсталь".

Российские войска пытались наступать в сторону населенного пункта Полтавка Запорожской области, но украинские силы отодвинули врага на ранее занятые им позиции.

В районе населенного пункта Пологи Запорожской области украинская армия нанесла успешный удар по силам противника, уничтожив часть вооружения. Личный состав россиян покинул позиции.

На Слобожанском направлении враг под натиском украинском стороны утратил контроль над населенным пунктом Циркуны. Также россияне пытались наступать на Вернополье, но безуспешно.

Тем не менее, противник на этом участке фронта усилил группировку 20-ой общевойсковой армии и 1-ой танковой армии Западного военного округа за счет резерва.

Напомним, раненая 15-летняя девочка вывезла из Попасной четырех взрослых. В машине находились трое мужчин, женщина и 15-летняя Лиза, которой пришлось сесть за руль, так как взрослые получили осколочные ранения. На полпути машину с эвакуантами обстреляли российские солдаты, девочка получила ранения ног, однако сумела спасти людей.

Ранее Фокус сообщал, что украинские военные освободили 4 населенных пункта Харьковской области.