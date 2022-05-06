Раненая 15-летняя девочка вывезла из Попасной четырех взрослых (видео)

15-летняя Лиза вывезла в Бахмут четверых взрослых. На полпути девочку ранило, поэтому машину она вела, превозмогая боль.

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Группа жителей Попасной пыталась эвакуироваться из города. В машине находились трое мужчин, женщина и 15-летняя Лиза, которой пришлось сесть за руль, так как взрослые получили осколочные ранения. На полпути машину с эвакуантами обстреляли российские солдаты, девочка получила ранения ног, однако сумела спасти людей. Историю Лизы рассказали в программе "Факты" на канале ICTV.

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Лиза умеет управлять автомобилем с семилетнего возраста, ее научила этому покойная мама. Теперь этот навык спас ей и еще нескольким людям жизнь.

"Двух мужчин ранило осколками, одного очень сильно. Пришлось мне сесть за руль и повезти их в Бахмут. Просто нужна была срочная помощь, чтобы не потерять много крови", — сказала она.

По пути ей удалось пробраться через минное заграждение, однако не повезло попасть под обстрел россиян. Лиза получила ранения ног, однако поехала дальше, превозмогая боль.

"Ехала, сколько могла. Мне это, конечно, далось нелегко, было очень больно. Но я ж не бросила бы людей под обстрелами", — сказала она.

Напомним, 4 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что на подконтрольных Украине территории Луганской области до сих пор остаются более 50 тыс. мирных жителей. Эвакуация из Рубежного и Попасной невозможна, однако жителей других населенных пунктов он призвал эвакуироваться в безопасные регионы страны.

6 мая Гайдай заявил о том, что россияне готовятся пойти в наступление в Луганской области. "В ближайшие три-четыре дня они бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или в Попасную и взять в окружение Вооруженные силы Украины", — отметил он.