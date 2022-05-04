"Целыми улицами пылали дома". Оккупанты усиливают наступление на Донбассе (видео)
По словам главы ОВА, несмотря на значительные потери, россияне не оставляют попыток взять Попасную. Также во время ракетных обстрелов пострадали Лисичанск, Золотое, Рубежное и Северодонецк.
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Российские войска по-прежнему пытаются взять штурмом города Луганской области, сейчас продолжается бой в Попасной. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"По городам бьют ракетами, — подчеркнул он. — Массовые разрушения жилого сектора области — повреждено не менее 45 домов. Рашисты всю ночь пытались прорваться вглубь Попасной и установить свой контроль, но наши воины мужественно обороняются. Бой продолжается и сейчас. Орки гибнут и теряют свою технику".
По словам Гайдая, за минувшие сутки украинские солдаты отбили 12 атак врага, уничтожили шесть танков, пять артиллерийских систем (три из них – реактивные системы залпового огня), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 автомобилей противника. Однако оккупанты наносят по городам области мощные ракетно-бомбовые удары, что приводит к катастрофическим разрушениям. За минувшие сутки произошло 34 обстрела.
"Больше всего досталось Лисичанску, Попасной, Золотому, Рубежному и Северодонецку, — отметил Сергей Гайдай. — Повреждены не менее 45 жилых домов. В Лисичанске разрушена школа, противотуберкулезный диспансер и 12 домов, пылало в разных частях этого протяженного города. Недалеко от Северодонецка, в Сиротином, орки попали в школу, в самом областном центре было попадание в торговый центр. Целыми улицами пылали дома в Ореховом, Рубежном, Попасной и Золотом".
Глава ОВА сообщил, что погибли два человека: женщина в Лисичанске и мужчина в Попасной, еще двое лисичан получили ранения.
"Ситуация обостряется. Количество обстрелов увеличивается, мощность – усиливается", — констатировал он.
Сергей Гайдай отметил также, что на подконтрольных Украине территории Луганской области до сих пор остаются более 50 тыс. мирных жителей. Эвакуация из Рубежного и Попасной невозможна, однако жителей других населенных пунктов он призвал эвакуироваться в безопасные регионы страны.
Напомним, 3 мая глава ОВА сообщал, что россияне за сутки 25 раз обстреляли жилые массивы Луганской области. Больше всего достается Северодонецку, Рубежному, Попасной и Горской общине.
Ранее Фокус сообщал, что 9 мая Путин может официально объявить войну Украине. По данным западных СМИ, глава Кремля, может объявить всеобщую мобилизацию и ввести военное положение в РФ для борьбы с "мировым нацизмом".