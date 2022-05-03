Наступление на Донбассе: Северодонецк выдержал 8 обстрелов, — Гайдай

По словам главы ОВА, россияне за сутки 25 раз обстреляли жилые массивы Луганской области. Больше всего достается Северодонецку, Рубежному, Попасной и Горской общине.

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Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские войска продолжают штурмовать и обстреливать территорию области. В течение суток Северодонецк подвергся восьми артобстрелам со стороны ВС РФ. Об этом глава ОВА сообщил в своем Telegram-канале.

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"Пяти домам россияне нанесли урон в Северодонецке, в Горской общине — по меньшей мере 12", — говорится в сообщении Гайдая, который также отметил, что это предварительные данные и точной информации пока нет.

"Россияне штурмуют населенные пункты круглосуточно. Сгорели 10 домов в Ореховом, еще два — в Золотом. Проверяется информация о пострадавших", — отметил Гайдай.

По его словам, местное руководство пытается ежедневно эвакуировать жителей. В течение суток Северодонецк подвергся восьми артобстрелам, а прошлой ночью были повреждены три дома в старых районах города.

Уже днем загорелся склад, от попадания снарядов пострадали еще два многоэтажных дома. В одной из квартир снаряд не сдетонировал — впоследствии саперам удалось его обезвредить. Из-под обстрелов и завалов удалось вытащить трех человек.

2 мая в течение суток российские войска 25 раз обстреливали жилые массивы Луганской области. Больше всего страдает Северодонецк, Рубежное, Попасная и Горская община.

Ранее Фокус сообщал, что 9 мая Путин может официально объявить войну Украине. По данным западных СМИ, глава Кремля, может объявить всеобщую мобилизацию и ввести военное положение в РФ для борьбы с "мировым нацизмом".