Наступ на Донбасі: Сєвєродонецьк витримав 8 обстрілів, — Гайдай

За словами голови ОВА, росіяни за добу 25 разів обстріляли житлові масиви Луганської області. Найбільше дістається Сєверодонецьку, Рубіжному, Попасній і Гірській громаді.

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Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські війська продовжують штурмувати й обстрілювати територію області. Протягом доби Сєвєродонецьк зазнав восьми артобстрілів із боку ЗС РФ. Про це голова ОВА повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"П'яти будинкам росіяни завдали шкоди в Сєверодонецьку, у Гірській громаді — щонайменше 12", — ідеться в повідомленні Гайдая, який також зазначив, що це попередні дані, й точної інформації поки що немає.

"Росіяни штурмують населені пункти цілодобово. Згоріли 10 будинків у Оріховому, ще два — в Золотому. Перевіряється інформація про постраждалих", — зазначив Гайдай.

За його словами, місцеве керівництво намагається щодня евакуювати мешканців. Протягом доби Сєвєродонецьк зазнав восьми артобстрілів, а минулої ночі було пошкоджено три будинки в старих районах міста.

Уже вдень спалахнув склад, від потрапляння снарядів постраждали ще два багатоповерхові будинки. В одній із квартир снаряд не здетонував — згодом саперам вдалося його знешкодити. З-під обстрілів і завалів удалося витягнути трьох людей.

2 травня протягом доби російські війська 25 разів обстрілювали житлові масиви Луганської області. Найбільше страждає Сєверодонецьк, Рубіжне, Попасна та Гірська громада.

Раніше Фокус повідомляв, що 9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні. За даними західних ЗМІ, глава Кремля може оголосити загальну мобілізацію та запровадити воєнний стан у РФ для боротьби зі "світовим нацизмом".