"Цілими вулицями палали будинки". Окупанти посилюють наступ на Донбасі (відео)
За словами глави ОВА, незважаючи на значні втрати, росіяни не залишають спроб взяти Попасну. Також під час ракетного обстрілу постраждали Лисичанськ, Золоте, Рубіжне та Сєвєродонецьк.
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Російські війська, як і раніше, намагаються взяти штурмом міста Луганської області, зараз триває бій у Попасній. Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
"По містах б'ють ракетами, — підкреслив він. — Масові руйнування житлового сектора області — пошкоджено не менше 45 будинків. Рашисти всю ніч намагалися прорватися вглиб Попасної та встановити свій контроль, але наші воїни мужньо обороняються. Бій триває й зараз. Орки гинуть і втрачають свою техніку".
За словами Гайдая, минулої доби українські солдати відбили 12 атак ворога, знищили шість танків, п'ять артилерійських систем (три з них — реактивні системи залпового вогню), 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 автомобілів супротивника. Проте окупанти завдають містам області потужних ракетно-бомбових ударів, що призводить до катастрофічних руйнувань. Минулої доби сталося 34 обстріли.
"Найбільше дісталося Лисичанську, Попасній, Золотому, Рубіжному та Сєвєродонецьку, — зазначив Сергій Гайдай. — Пошкоджено не менше 45 житлових будинків. У Лисичанську зруйновано школу, протитуберкульозний диспансер і 12 будинків, палало в різних частинах цього протяжного міста. Неподалік Сєвєродонецька, у Сиротиному, орки поцілили в школу, у самому обласному центрі було влучання в торговельний центр. Цілими вулицями палали будинки в Оріховому, Рубіжному, Попасній і Золотому”.
Глава ОВА повідомив, що загинули двоє людей: жінка в Лисичанську та чоловік у Попасній, ще двоє лисичан отримали поранення.
"Ситуація загострюється. Кількість обстрілів збільшується, потужність посилюється", — констатував він.
Сергій Гайдай зазначив, що на підконтрольних Україні території Луганської області досі залишаються понад 50 тис. мирних жителів. Евакуація з Рубіжного та Попасної неможлива, проте жителів інших населених пунктів він закликав евакуюватися до безпечних регіонів країни.
Нагадаємо, 3 травня глава ОВА повідомляв, що росіяни за добу 25 разів обстріляли житлові масиви Луганської області. Найбільше дістається Сєверодонецьку, Рубіжному, Попасній і Гірській громаді.
Раніше Фокус повідомляв, що 9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні. За даними західних ЗМІ, глава Кремля може оголосити загальну мобілізацію та запровадити воєнний стан у РФ для боротьби зі "світовим нацизмом".