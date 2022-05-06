Поранена 15-річна дівчинка вивезла з Попасної чотирьох дорослих (відео)

15-річна Ліза вивезла до Бахмуту чотирьох дорослих. На півдорозі дівчинку поранили, тому машину вона вела, долаючи біль.

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Група жителів Попасної намагалася евакуюватись із міста. В машині перебували троє чоловіків, жінка та 15-річна Ліза, якій довелося сісти за кермо, оскільки дорослі отримали осколкових поранень. На півдорозі машину обстріляли російські солдати, дівчинка отримала поранення ніг, проте зуміла врятувати людей. Історію Лізи розповіли у програмі "Факти" на каналі ICTV.

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Ліза вміє керувати автомобілем із семирічного віку, її навчила покійна мама. Тепер ця навичка врятувала їй і ще кільком людям життя.

"Двох чоловіків поранило осколками, одного дуже сильно. Довелося мені сісти за кермо і повезти їх до Бахмута. Просто потрібна була термінова допомога, щоб не втратити багато крові", — сказала вона.

Дорогою їй вдалося пробратися через мінне загородження, проте не пощастило потрапити під обстріл росіян. Ліза отримала поранення ніг, проте поїхала далі, перемагаючи біль.

"Їхала, скільки могла. Мені це, звичайно, далося нелегко, було дуже боляче. Але ж я не кинула б людей під обстрілами", — сказала вона.

Нагадаємо, 4 травня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що на підконтрольних Україні території Луганської області досі лишаються понад 50 тис. мирних жителів. Евакуація з Рубіжного та Попасної неможлива, проте жителів інших населених пунктів він закликав евакуюватися до безпечних регіонів країни.

6 травня Гайдай заявив про те, що росіяни готуються піти в наступ у Луганській області. "Найближчими три-чотири дні вони кинуть усі зусилля, щоб прорватися до Сєвєродонецька або до Попасної й взяти в оточення Збройні Сили України", — зазначив він.