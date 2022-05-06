РФ піде у великий наступ у Луганській області найближчими днями, — Гайдай

Російські війська кинуть усі сили, щоб прорватися до Сєвєродонецька або до Попасної, повідомив голова Луганської ОВА.

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Російські війська готуються піти в наступ у Луганській області вже найближчими днями. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону в п'ятницю, 6 травня, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За словами глави регіону, всю територію області обстрілюють, немає безпечного місця взагалі, в жодному населеному пункті.

"Готуємося до потужніших наслідків. У найближчі три-чотири дні вони кинуть усі зусилля, щоб прорватися до Сєвєродонецька або до Попасної й взяти в оточення Збройні Сили України", — зазначив він.

Крім цього, керівник Луганської ОВА повідомив, що ситуація в Попасній вже протягом довгого часу "дуже важка", місто майже повністю зруйноване внаслідок постійних обстрілів і закріпитися там українським військовим майже ніде.

Водночас голова ОВА додав, що на цей час українські військові посилюють свою присутність у регіоні.

"Ми тримаємося і впевнені, що можемо, тим більше, що йде підкріплення, сподіваємось, що відіб'ємо (атаку)", — сказав Гайдай.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що, попри потужний опір українських військових, російська армія продовжує ставити за мету захоплення Краматорська та Сєвєродонецька.

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