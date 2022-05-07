Росіяни пишуть про взяття Попасної, у зведенні Генштабу ЗСУ місто не згадується

Ворог готується взяти під повний контроль Рубіжне, а також наступати на Лиман та Сєвєродонецьк.

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Низка російських пабліків пише про те, що ЗС РФ сьогодні захопили Попасну. Успіх операції приписують "підключенню до роботи" ПВК "Вагнер". У telegram-каналі телеканалу НТВ, зокрема, повідомляється, що вранці "підрозділи ЗСУ залишили цей населений пункт після відступу 24-ї механізованої бригади". Після цього місто нібито перейшло під контроль ЗС Росії та ЛНР. Водночас, згадується про "зачистку" населеного пункту від українських військових.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров ще 5 травня заявляв про те, що ситуація в Попасній "перебуває під контролем російських силових структур та військових підрозділів ЛНР". При цьому він наголосив на запеклому опорі українських захисників міста.

6 травня українське командування повідомляло, що ворог намагається встановити повний контроль над містом, однак у сьогоднішньому вечірньому зведенні від Генштабу ЗСУ Попасна вже не згадується.

Востаннє про ситуацію у місті вчора говорив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він уточнив, що Попасна нарівні з Воєводівкою залишається найгарячішою точкою регіону, а саме місто повністю знищене. "Поки що орки заходять, роблять фоточки з різних частин міста, нехай роблять", — наголосив глава Луганської ОВА.

Після повідомлень про захоплення Попасної в російських пабліках почали робити припущення щодо формування котла на Донбасі.

[ + – ] Контури котла на Донбасі за версією російської сторони

Як повідомляє Генштаб, на Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на взятті Рубіжного під повний контроль, також російські війська готуються наступати на Лиман та Сєвєродонецьк. Окупанти спробували взяти Олександрівку, але населений пункт вдалося відстояти.

На Маріупольському напрямку загарбники продовжують штурмувати оплот українських захисників — завод "Азовсталь".

Російські війська намагалися наступати у бік населеного пункту Полтавка Запорізької області, але українські сили відсунули ворога на раніше зайняті ним позиції.

У районі населеного пункту Пологи Запорізької області українська армія завдала успішного удару по силах супротивника, знищивши частину озброєння. Особовий склад росіян покинув позицію.

На Слобожанському напрямку ворог під тиском української сторони втратив контроль над населеним пунктом Циркуни. Також росіяни намагалися наступати на Вернопілля, але безуспішно.

Проте, противник на цій ділянці фронту посилив угруповання 20-ої загальновійськової армії та 1-ої танкової армії Західного військового округу за рахунок резерву.

Нагадаємо, поранена 15-річна дівчинка вивезла з Попасної чотирьох дорослих. У машині перебували троє чоловіків, жінка та 15-річна Ліза, якій довелося сісти за кермо, оскільки дорослі зазнали осколкових поранень. На півшляху машину з евакуантами обстріляли російські солдати, дівчинка отримала поранення ніг, проте зуміла врятувати людей.

Раніше Фокус повідомляв, що українські військові звільнили 4 населені пункти Харківської області.