Три месяца большой войны. Разгром врага под Киевом, ленд-лиз и битва за Донбасс

Основной акцент российская армия делает сегодня на захвате территорий Донецкой и Луганской областей. Фронт на юге стал менее активным, ВСУ контратакует, а войска РФ контролируют 20% страны. Фокус подвел итоги 90 дней войны.

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Три месяца назад, 24 февраля, жители украинских городов проснулись от звуков обстрелов и взрывов. Теперь для части регионов страны такие звуки стали обыденностью. За три месяца полномасштабной войны Украина смогла добиться ленд-лиза, освободила весь север, а планы российской армии уменьшились с захвата всей страны до территории ОРДЛО.

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Фокус подвел итоги трехмесячной войны РФ против Украины.

Основной фокус на Донбасс

29 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу завил, что российские войска сконцентрируются на захвате украинского Донбасса. Было озвучено, что основные задачи первого этапа "спецоперации" выполнены, а ВСУ нанесен существенный урон. С того момента действительно основные бои происходят на территории Донецкой и Луганской областей. Врагу удалось захватить около 90% Луганской области. В Донецкой области ВС РФ пытаются продвинуться на славянском и бахмутском направлениях.

Ныне основная цель российских войск состоит в окружении позиций ВСУ в районе Северодонецка-Лисичанска. По данным аналитиков, на Северодонецк ВС РФ бросили 15 батальнно-тактических групп. Войска РФ также прорвались в Попасной. ВСУ отошли от города из-за того, что от него практически ничего не осталось. Из-за этого ВС РФ начали продвигаться севернее и западнее Попасной. Были захвачены несколько сел, враг простреливает "дорогу жизни" между Северодонецком и Бахмутом.

Военный аналитик Том Купер считает, что российские войска не пойдут на Бахмут из-за недостатка сил для штурма. Вместо этого они сосредоточатся на блокаде Северодонецка-Лисичанска-Рубежного. По данным британской разведки, от окружения города отделяет 25 км, которые держат бойцы ВСУ.

[ + – ] Войска РФ пытаются взять в кольцо силы обороны в районе Северодонецка-Лисичанска

С конца апреля войска РФ пытаются форсировать Северский Донец. Все эти действия пресекают украинские военные. Некоторые СМИ называют попытки создать понтонные переправы едва ли не самыми кровавыми за всю войну. Армия РФ потеряла около 500 военных и почти 100 единиц техники, включая инженерную.

[ + – ] Уничтоженная переправа через Северский Донец Фото: Генштаб ВСУ

Нынешняя ситуация вокруг Северодонецка и Лисичанска является самой сложной на фронте.

Угроза со стороны Попасной сохраняется, Россия перебрасывает туда дополнительное подкрепление.

Пиррова победа Путина в Мариуполе

Защитники Мариуполя выполнили приказ командования. 83 дня они держали оборону города, что позволило оттянуть значительные силы вражеских войск на город. Мариуполь обороняли бойцы полка "Азов", морская пехота 36-й бригады, спецназ ССО, пограничники, территориальная оборона и полицейские. Теперь все они выведены из территории завода "Азовсталь", который стал последним рубежом обороны.

[ + – ] Украинские защитники получили приказ сохранить жизни личного состава Фото: Дмитрий Козацкий

С 24 февраля по 15 апреля украинские военные уничтожили более 2500 оккупантов, ранения получило еще 5000 российских военных. Полк "Азов" уничтожил больше 60 танков, еще 30 было подбито. Военные уничтожали российский спецназ из Генерального управления разведки РФ, российских генералов и самые элитные части российской армии. Из-за этого силы, сосредоточенные на осаде приазовского города, не могут сразу перебросить севернее. Их боеспособность нужно восстанавливать.

Сейчас проводится спецоперация по сохранению жизней украинских военных.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Харьков — один из областных центров, который больше всего обстреливали российские войска. Это происходило из-за того, что их позиции находились вокруг города в зоне досягаемости стрельбы реактивной и ствольной артиллерии. В первые недели вторжения, в Харьков прорывались ДРГ врага. Сначала ВСУ уничтожили их, а затем начали постепенно выдавливать врага из пригородов областного центра. После этого началось контрнаступление, поставив под угрозу Волчанск и Купянск — важные артерии снабжения российских войск.

Украинские защитники пошли в атаку в северо-восточном направлении. Благодаря этому враг уже не может обстреливать Харьков из "Градов". На отдельных участках ВСУ и тероборона уже выходили на границу с РФ.

[ + – ] Украинские войска оттеснили ВС РФ от Харькова

Россия перебросила подкрепление из Белгорода и отбила два населенных пункта у границ. Для ВС РФ важно иметь железнодорожное сообщение с Волчанском и Купянском для снабжения всей изюмской группировки. А ВСУ могут перерезать ее, если удастся форсировать реку в районе Старого Салтова. Сейчас ситуация там стабилизировалась, ВС РФ дальше не продвинулись. А в Харьков возвращается мирная жизнь: с 24 мая заработало метро, чуть раньше общественный транспорт запустили. В город начали возвращаться жители.

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Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА — о возвращении жителей, коллаборантах и помощи Турции

Застой на южном фронте

С момента захвата Херсона, части Запорожской области и Николаевщины украинским военным удалось выбить врага из Николаевской области, пойти в локальные контрнаступления на запорожском и херсонском направлениях. Глобальных перемен на этом фронте отмечено не было. Войска РФ контролируют почти всю Херсонскую область, в оккупированных городах уже начали вводить рубль как вторую валюту. Постоянно идут разговоры о присоединении Херсонской области к РФ. В начале мая особенно активно обсуждался "референдум" для аннексии территории. Теперь же речь идет о создании Таврийской губернии, которая будет субъектом Российской Федерации, а не отдельной республики.

По данным Генштаба, сейчас ВС РФ готовят наступление на Запорожье. Для этого они сосредотачивают свои силы в направлении Васильевка-Каменское. Также в сети появляется информация, что РФ накапливает силы в Пологах для возобновления попыток атаковать Орехов.

[ + – ] РФ планирует атаковать на Запорожье

В оккупированных районах юга Украины действуют партизаны и украинские силы спецназначения.

23 мая стало известно, что партизаны повредили российский бронепоезд в районе Мелитополя. Также был атакован самопровозглашенный мэр в Энергодаре. Его вместе с охранниками госпитализировали после взрыва в подъезде. До этого партизаны отметились ликвидацией высокопоставленных офицеров врага. Как заявляют в Запорожской ОВА, они не дают "ни дня спать спокойно" оккупантам.

[ + – ] Карта боевых действий по версии Института изучения войны

Потеря крейсера "Москва" и бои за остров Змеиный

Украинские военные смогли уничтожить флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", который имел на борту мощные средства ПВО. Крейсер был уничтожен украинскими ракетами "Нептун". В РФ не признают удара ВСУ и утверждают, что судно затонуло из-за пожара. А родственникам погибших без вести солдат и вовсе заявляют, что "Москва" не принимала участие в "спецоперации". Корабль якобы не заходил в украинские территориальные воды.

[ + – ] Крейсер "Москва"

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День "Нептуна". Какими ракетами ВСУ уничтожили крейсер "Москва"

Уничтожение крейсера открыло путь для украинских Bayraktar на море, что и последовало после успешного применения "Нептуна". В начале мая ударные беспилотники несколько раз уничтожали российские цели на острове Змеиный. Под удар попала инфраструктура острова, средства связи, зенитно-ракетные комплексы, а также три скоростных катера "Раптор". Волонтеры InformNapalm также опубликовали радиоперехват оккупантов с острова. У одного из военных была паника из-за ударов Байрактара с воздуха.

Однако по данным источников Defense Express, России все же удалось покрыть Змеиный средствами ПВО. На остров перебросили ЗРК "Панцирь" и "Тор". При попытке перебросить С-300 был подбит корабль "Всеволод Бобров".

ВСУ полностью отбили Киев, Сумы и Чернигов

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Киеву давали несколько часов или дней до падения под натиском российских войск. По факту ВС РФ увязли на севере страны даже несмотря на использование белорусской территории для вторжения. В Минобороны РФ назвали отход "жестом доброй воли" на фоне переговоров с Украиной. Однако военные эксперты и аналитики уверены, что причина вывода войск — военное поражение. Силы обороны Украины "перемололи" самые боеспособные части российской армии и Росгвардии.

После своего ухода оккупанты оставили свидетельства массовых зверств в Буче, Гостомеле и Ирпене. Преступления российских войск расследуют международные группы. В населенных пунктах находили целые братские могилы мирных жителей. Трупы лежали прямо на улицах городов. В РФ заявляют о постановочном характере этих фактов. А Украина создает аналог "Моссада" для отлавливания и уничтожения виновных в зверствах по всему миру. Зеленский заявляет, что ответственность за преступления понесет каждый российский солдат и офицер, кто давал и выполнял преступные приказы.

После этих событий переговоры с РФ практически прекратились. Плюс к тому, никто не знает, сколько мирных людей погибло в Мариуполе, Волновахе или Изюме, где из-за оккупации невозможно подсчитать количество жертв. В одном только Мангуше (рядом с Мариуполем) оккупанты захоронили 9 тысяч тел мариупольцев в братских могилах, о чем заявляли в горсовете.

По данным Forbes, российские войска временно оккупировали 1/5 украинской территории. Под контролем РФ находится свыше 125 тысяч квадратных километров.

Ленд-лиз Украине и антипутинская коалиция в "Рамштайне"

Одна из причин, по которой украинская армия все еще не начала масштабное контрнаступление на Донбассе или юге Украины — недостаток тяжелого оружия. Об этом заявляет как президент Украины, так и ряд других официальных лиц. Поэтому ленд-лиз должен стать той программой, которая позволит переломить ход боевых действий.

[ + – ] Гаубицы М777

9 мая документ S.3522 был подписан президентом США Джо Байденом. Это второй случай внедрения программы после Второй мировой войны. Ленд-лиз позволяет президенту США без дополнительного согласования с парламентом передавать Украине оружие. Конгресс США также одобрил выделение 40 млрд долларов для Украины и союзников. Свыше 11 млрд долларов пойдут на поставки вооружения.

[ + – ] На первой встрече 24 апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон и дальше будет "переворачивать небо и землю", чтобы помочь Украине в борьбе с РФ

На базе американского ВВС в Германии "Рамштайн" прошла первая встреча министров обороны более 40 стран. Встречи будут проходить регулярно. На первой встрече 24 апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон и дальше будет "переворачивать небо и землю", чтобы помочь Украине в борьбе с РФ. Одним из ключевых решений — поставки вооружения для украинской армии, переход на западные калибры и технику, а также обучение украинских военных.

Вторая встреча завершилась 23 мая. На ней анонсировали передачу тяжелого оружия Украине и ударных вертолетов.

Каким оружием усиливают украинскую армию?

Украинским военным и дипломатам благодаря усилиям на полях сражений удалось преломить ситуацию с поставками тяжелого оружия Украине. ВСУ получают танки, тяжелую артиллерию, средства ПВО, противотанковое оружие, противокорабельные ракеты, все то, что позволит изменить ситуацию на войне.

Если раньше Украина добивалась отхода российских войск на позиции 23 февраля, то сейчас цель — освободить все украинские территории. А для этого нужно восполнять потери в технике. Россию, как самого крупного поставщика вооружения Украине, должны сменить западные поставки. По словам президента Владимира Зеленского, сейчас Украину защищает с оружием в руках 700 000 человек. Для них нужно оружие.

[ + – ] САУ "Цезарь" [ + – ] Дроны-камикадзе Switchblade [ + – ] САУ PzH 2000 [ + – ] САУ Dana [ + – ] САУ Zuzana

Уже сейчас сотня американских гаубиц М777 применяется на различных участках фронта. Бойцы ССО применяют дроны-камикадзе против танков РФ. А артиллеристы обучаются работе на САУ PzH2000 и ряде других. Но на первых этапах войны Запад поставлял Украине в основном ПТРК и ПЗРК, ограничивая поставки танков и артиллерии. Затем последовал этап, когда начали поставлять советское оружие, например, танки Т-72 из Польши и Чехии. Теперь же Украина получает современные образцы вооружения — САУ Caesar, САУ Dana M2, дроны-камикадзе Switchblade. Ожидаются поставки САУ Paladin, противокорабельных ракет NSM и Harpoon. Ракеты Harpoon будет поставлять Дания.

Глава Главного управления разведки Минобороны заявил, что переломный момент на войне будет в августе, а до конца года ВСУ должны войти на территорию оккупированного Крыма.

В британской разведке уже сравнивают потери РФ в Украине с потерями в Афганистане за 9 лет. Столь высокие потери связаны с плохой тактикой, ограниченной поддержкой с воздуха, недостатка гибкости и проблемами со снабжением.

По данным украинского Генштаба, ВС РФ потеряли почти 30 000 военных, 1302 танка, больше 3000 боевых бронированных машин, 205 самолетов и 170 вертолетов.

[ + – ] Потери ВС РФ за 3 месяца войны

В России данные о потерях не обновляли с 25 марта. На тот момент заявлялось о 1351 погибшем и 3825 раненых.