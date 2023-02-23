Дроны ВСУ разбили силы россиян на передовой. Потери — 8 погибших и 2 раненых

Украинские операторы сначала поразили штурмовиков, а затем военных, которые пытались их эвакуировать.

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Силы специальных операций Украины с помощью дронов-камикадзе отразили атаку российских войск и нанесли им значительные потери. Подробности и кадры пресс-служба опубликовала на официальном Telegram-канале.

Недавно солдаты ВС РФ бросились в атаку на один из подразделений Сил обороны Украины на передовой, ему на выручку пришли операторы ССО — они запустили дрон-камикадзе, который поразил группу россиян. К оккупантам отправилась еще одна группа, которая попыталась эвакуировать раненных и убитых, но тоже столкнулись с украинским БПЛА.

Так, одну за одной бойцы ВСУ поразили три группы ВС РФ. По подсчетам ССО, в результате ударов, нанесенных дронами-камикадзе восемь российских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. Видео демонстрирует, как беспилотники залетают в один и тот же блиндаж.

"Воины ССО Украины напоминают врагам, что имеют достаточно средств, умений и желания уничтожать противника всеми возможными способами. Работаем дальше ради победы Украины", — отметили спецназовцы.

В феврале ССО показали самодельные дроны-камикадзе, которые делают для уничтожения ВС РФ. Аппараты могут нести до 20 кг взрывчатки, собираются из частей в полевых условиях и стоят до $5000.

В конце января появилось видео, как операторы ССО использовали дрон для уничтожения позиций ВС РФ под Бахмутом Донецкой области. Они отправили БПЛА-камикадзе в окоп, где оккупанты оборудовали огневую точку, и взорвали ее.

В декабре ССО показали, как уничтожили российский позицию ПТРК дронами Switchblade 300. Один беспилотник ликвидировал расчет противотанкового комплекса, а второй поразил большое количество живой силы.