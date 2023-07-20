Россияне заметили в Черном море морской дрон SeaTrac Systems SP48 из США: что о нем известно

Дрон-разведчик якобы сопровождали еще и патрульный самолет Р-72 ВМС Турции и шесть неизвестных БПЛА, пишут российские медиа.

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Российская сторона заявила о том, что возле Одессы заметили надводный беспилотник-разведчик SeaTrac Systems SP48 из США. О том, что дрон впервые с начала российско-украинской войны появился на этой геолокации, написало медиа Mash вечером, 19 июля.

По информации росСМИ, надводный дрон заметили в среду, 19 июля, в 8:00. Техника якобы проходила по так называемому "зерновому коридору", по которому иностранные суда с зерном на бортах выходят из украинских портов. Журналисты утверждают, что беспилотник "работал" не один. Якобы рядом с ним были замечены турецкий патрульный самолет Р-72 и шесть неизвестных БПЛА. Кроме того, как пишет медиа, недалеко над местом пребывания надводного разведчика летал французский самолет, который тоже якобы разведывал обстановку.

Что известно о беспилотнике SeaTrac SP-48

Это — многофункциональный автономный надводный аппарат, работающий на солнечных батареях. Он оснащен эффективным самобалансирующимся корпусом и солнечной батареей, что позволяет ему работать в любых морских условиях — от прибрежных до открытого океана.

Благодаря своим техническим характеристикам, SeaTrac SP-48 не зависит от силы ветра и волн. Также он имеет большой аккумулятор и грузоподъемность.

Беспилотник SeaTrac SP-48:

наблюдает за водным пространством в режиме реального времени;

разведывает и собирает данные;

движется по курсу запланированного ранее маршрута;

изменяет курс в режиме реального времени и устанавливает путевые точки;

обнаруживает суда и уклонение от судов с помощью автоматической идентификационной системы;

поддерживает карты NOAA и обеспечивает отображение спутников, ввод путевых точек и маршрутов;

поддерживает широкий спектр приборов сторонних производителей.

Дрон работает в трех режимах: ручном, контролируемой автономии и в полностью автономном.

Технические характеристики американского дрона SeaTrac SP-48

длина — 4.8 м;

грузоподъемность — до 70 кг;

емкость аккумулятора — 6.75 кВт⋅ч;

сотовая связь — 3G и 4G;

АИС — AIS transceiver;

максимальная скорость — 4.5 морских узлов.

Напомним, 20 июля российские хакеры обвинили два корабля в подрыве Крымского моста. По версии хакеров, танкеры встретились в Черном море, чтобы перебросить беспилотники с одного борта на другой.

А 10 апреля СМИ писали о том, что РФ осенью 2022 года чуть не сбила над Черным морем самолет-разведчик Великобритании. Если бы российские истребители еще немного поатаковали самолет, он мог самоуничтожиться и стать поводом для вступления НАТО в войну.