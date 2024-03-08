У Росії поскаржилися на "наймасованішу атаку" на Волгоградську область: подробиці

Російське міністерство оборони традиційно в атаці БПЛА звинувачує Україну. Силам ППО нібито вдалося знищити всі безпілотники, які вдарили по Бєлгородській і Волгоградській областях.

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У ніч на 8 березня на території російських регіонів було неспокійно. Міністерство оборони Російської Федерації в Telegram повідомило про атаку дронів на Бєлгородську та Волгоградську області.

Російське відомство відповідальність за ситуацію, яка склалася, поклала на Україну. Росіяни стверджують, що Київ нібито запустив безпілотники літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області, одинадцять БПЛА знищено над територією Волгоградської області", — йдеться в повідомленні.

Близько 7:00 російська ППО нібито знову працювала по українських дронах і збила ще 4 БПЛА, заявили в Міноборони РФ.

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За даними російських Telegram-каналів, це була "наймасованіша атака" на Волгоградську область"

"Сьогодні вночі та вранці Волгоградська область зазнала наймасовішої атаки БПЛА — всього було використано 15 безпілотних апаратів літакового типу", — ідеться в повідомленні.

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Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив інформацію про збиті БПЛА. Глава регіону уточнив, що всі безпілотники були знищені силами в Городищенському районі.

"Вжито заходів щодо забезпечення безпеки мешканців. Жертв і руйнувань немає", — заявив губернатор.

Про вибухи в Бєлгородській області близько півночі сповіщали місцеві Telegram-канали.

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"Попередньо, гучні звуки над областю пов'язані з роботою ЗС РФ", — повідомляли місцеві пабліки.

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Нагадаємо, 29 лютого Міноборони РФ повідомляло про атаку на Курську область.

3 березня Росія звинуватила Україну в запуску 38 дронів на тимчасово окупований Крим. Очевидці повідомляли про вибухи над Феодосією та перекриття Керченського мосту.