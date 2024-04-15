У Москві "захист" нібито оскаржив арешт Василя Малюка: в СБУ відреагували, — джерела Фокусу

У СБУ наголосили, що ані Василь Малюк, ані інші представники відомства не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів.

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Пресслужба Служби безпеки України в коментарі Фокусу закликала сприймати будь-які заяви російської влади та судів щодо заочного арешту голови відомства Василя Малюка і нібито оскарження від його імені "вироку" в одному з московських судів виключно як прояв ворожих ІПСО.

"Ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів. Ця інформація повністю не відповідає дійсності. А "захист", який нібито подає апеляції від імені Голови СБУ, відповідно є частиною дискредитаційної кампанії з боку РФ", — повідомили в СБУ.

У відомстві також підкреслили, що всі заходи, які здійснює СБУ, повністю відповідають нормам національного та міжнародного законодавства.

"Оскарження" арешту Малюка: що говорять у РФ

У картотеці Басманного суду Москви на офіційному порталі судів загальної юрисдикції Москви йдеться, що рішення про заочний арешт начальника Служби безпеки України Василя Малюка нібито оскаржили.

Повідомляють, що "захист" подав апеляційну скаргу 15 квітня.

У РФ нібито оскаржили заочний арешт Малюка

Цю інформацію підтвердила пресслужба суду в коментарі "РБК", заявивши, що це нібито "апеляційна скарга адвоката".

Нагадаємо, 26 березня росЗМІ повідомили, що Басманний суд Москви заочно заарештував Василя Малюка за звинуваченням у справі про "тероризм". За інформацією російських медіа, приводом для справи проти голови Служби безпеки міг стати вибух вантажівки на Кримському мосту в жовтні 2022 року.

При цьому сам глава СБУ в коментарі Фокусу назвав рішення Басманного суду Москви про свій заочний арешт за звинуваченням у тероризмі таким, що взагалі не заслуговує на увагу.