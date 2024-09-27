Два года без родителей: Украина вернула девятерых детей, похищенных РФ (фото)

Среди несовершеннолетних, похищенных россиянами из Украины, были дети с инвалидностью, рассказал глава офиса президента Андрей Ермак. Один мальчик сразу оказался в салоне скорой и ему начали оказывать медицинскую помощь.

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Украина вернула семьям девять детей, которых РФ похитила на оккупированных территориях. Среди них — двое несовершеннолетних с инвалидностью, которые находились в интернате в Олешках Херсонской области: они более двух лет были разлучены с семьей. Спецоперацию удалось воплотить в жизнь при поддержке партнеров из Катара. О деталях возвращения детей глава офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram-канале.

Ермак сообщил о результатах инициативы президента Украины под названием Bring Kids Back UA. В рамках этой инициативы и при поддержке Катара дети вернулись на родину. Возраст несовершеннолетних украинцев, которых удалось спасти — от 13 до 17 лет. Среди них — дети с инвалидностью из "Олешковского дома-интерната", расположенного на левобережной части Херсонской области. Местность с первых дней войны оказалась в оккупации и заведение в какой-то момент депортировали на территорию РФ. В течение двух лет его пациентов перевозили с места на место, пока они не оказались в Скадовске. После этого началась "долгая дорога домой", подчеркнул глава ОП.

В заметке чиновника есть фотографии, снятые в момент, когда дети оказались на украинской земле. На одном фото они стоят, развернув сине-желтые флаги. Лица детей заблюрены, имена не указаны, видим только людей, которые их встречали.

Похищение детей — Ермак написал о возвращении несовершеннолетних Фото: Telegram/ Андрій Єрмак

На другом фото — группа подростков, которые обернулись флагами и самостоятельно несут чемоданы. Также есть фото ребенка, которого сразу положили на носилки под наблюдение врачей скорой помощи.

Похищение детей — подростки, которых вернули из РФ 27 сентября Фото: Telegram/ Андрій Єрмак Похищение детей — житель Херсонщины, вывезенный в РФ Фото: Telegram/ Андрій Єрмак

Глава офиса президента подытожил, что все дети вернулись в семьи и будут проходить реабилитацию. Он поблагодарил представителей Государства Катар, которые помогли освободить украинских граждан.

О возможном возвращении похищенных россиянами детей стало известно 26 сентября. В западном медиа анонсировали событие, при этом употребили выражение — "обмен детьми". На такое выражение откликнулся Уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец. Чиновник отметил, что происходит не обмен, а возвращение, поскольку Украина никого не выкладывала.

Отметим, в июне Фокус рассказал о расследовании издания The Financial Times относительно детей, похищенных РФ. Как выяснилось, детей добавили в базу усыновления и пытаются передать российским семьям. При этом представители страны-агрессора намеренно искажали имена и не верно указывали возраст похищенных. О том, что их вывезли с оккупированных территории Украины, вообще нигде не упоминалось.

Напоминаем, 13 мая ГУР Минобороны разоблачило военных преступников РФ, которые запускают крылатые ракеты по Украине. Летом СБУ разоблачила фейки российской пропаганды, которые пытаются скомпрометировать бойцов Сил обороны.