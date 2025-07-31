Бойскаут и герой: под Покровском погиб американский доброволец "Бобби" Питранджело (фото)

Под Покровском погиб 23-летний американский доброволец Роберт "Бобби" Эдвард Питранджело. Парень посетил Украину в первые дни вторжения, был волонтером, затем вступил в ряды Сил обороны. В прошлом Роберт был бойскаутом, погиб после тяжелого боя, и о его героизме вспомнили в Сенате США.

Related video

Роберт "Бобби" Эдвард Питранджело получил награды ВСУ, хотел помочь Украине выстоять в войне с РФ, не боялся и "шел вперед, когда все бежали", написало медиа Philadelphia Inquirer. Парень родился в Филадельфии, но увидел страдания украинцев и присоединился к Силам обороны. В 2024 году Роберт получил тяжелую контузию, но вернулся на фронт. Последний бой состоялся под Покровском: выжили только двое бойцов подразделения, а американец погиб, говорится в статье.

Семья Питранджело рассказала, что Роберт любил стрелять из лука, стал бойскаутом-орлом, занимался музыкой и пел. Выяснилось, что он хотел стать морским пехотинцем, как старший брат, но из-за болезни почек его не взяли в американскую армию. В Украине он появился в июне 2022 года в составе гуманитарной волонтерской миссии: сначала возил припасы, потом получил навыки спасателя и занимался эвакуацией раненых. Мать, Дана Фанчер, объяснила, что в 2024 году сын почувствовал, что должен делать больше. Поэтому с июня 2024 года пошел в ВСУ и стал добровольцем, добавила женщина.

Погибшие на войне — Роберт "Бобби" Эдвард Питранджело был бойскаутом Фото: Instagram

"Ему не нравилась несправедливость, которую он видел. Он боялся, но был бесстрашным и решительно настроен уйти", — привело медиа слова матери.

Первое ранение Роберт получил в октябре 2024 года, и тогда получил награды — медаль "Железного креста" за храбрость и героизм. Доброволец Роберт "Бобби" Эдвард Питранджело погиб 3 января 2025 года.

"Его обстреливали, преследовали беспилотники и бомбили беспилотниками в последние несколько месяцев его жизни", — рассказал старший брат.

Дана Фанчер добавила детали гибели сына. Выяснилось, что рядом с ним погиб друг, 26-летний доброволец и боевой медик из Шотландии Джордан Маклахлан.

Погибшие на войне — доброволец Роберт "Бобби" Эдвард Питранджело Фото: Instagram Погибшие на войне — вещи добровольца Роберта "Бобби" Эдварда Питранджело Фото: Instagram

Погибшие на войне — какова реакция США на смерть Питранджело

О героизме Эдварда Питранджело вспомнил также Конгресс США. 23 июля на портале Конгресса опубликовали слова скорби и отметили героизм добровольца.

"Пытаясь защитить Покровск от российского вторжения, Бобби отдал свою жизнь ради защиты народа Украины. Настоящий герой, он был человеком, который превратил свои ценности в действия, демонстрируя стойкость и доблесть в каждый момент жизненного путешествия", — заявили сенаторы.

На Facebook отыскалась панихида Украинской православной церкви "Святой Троицы". На фото видим, что память о погибшем чтит большое количество односельчан, на площадке — люди с флагами и расстроенные родственники.

Погибшие на войне — флаги на панихиде по Роберту "Бобби" Эдварду Питранджело Фото: Facebook Погибшие на войне — семья Роберта "Бобби" Эдварда Питранджело Фото: Facebook

Отметим, Фокус писал об иностранных добровольцах, которые погибли на войне в Украине. В апреле исчез или погиб финский доброволец, имя кого отказались называть представители МИД Финляндии. Единственная открытая информация — бойцу было 20 лет. Кроме того, представитель министерства сообщил, что добровольцев из этой страны — около 150 человек.

Напоминаем, осенью 2024 года в Украине погиб доброволец из Грузии. Тогда же стало известно о смерти добровольца из Ирландии, который до последнего прикрывал отход собратьев.