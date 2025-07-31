Бойскаут та герой: під Покровськом загинув американський доброволець "Боббі" Пітранджело(фото)

Під Покровськом загинув 23-річний американський доброволець Роберт "Боббі" Едвард Пітранджело. Хлопець відвідав Україну у перші дні вторгнення, був волонтером, потім вступи до лав Сил оборони. У минулому Роберт був бойскаутом, загинув після важкого бою, і про його героїзм згадали у Сенаті США.

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Роберт "Боббі" Едвард Пітранджело отримав нагороди ЗСУ, хотів допомогти Україні вистояти у війні з РФ, не боявся і "йшов вперед, коли усі тікали", написало медіа Philadelphia Inquirer. Хлопець народився у Філадельфії, але побачив страждання українців і долучився до Сил оборони. У 2024 році Роберт отримав важку контузію, але повернувся на фронті. Останній бій відбувся під Покровськом: вижило лише двоє бійців підрозділу, а американець загинув, ідеться у статті.

Родина Пітранджело розповіла, що Роберт любив стріляти з лука, став бойскаутом-орлом, займався музикою та співав. З'ясувалось, що він хотів стати морським піхотинцем, як старший брат, але через хворобу нирок його не взяли в американську армію. В Україні він з'явився у червні 2022 року у складі гуманітарної волонтерської місії: спершу возив припаси, потім отримав навички рятувальники та займався евакуацією поранених. Матір, Дана Фанчер, пояснила, що у 2024 році син відчув, що має робити більше. Тому з червня 2024 пішов у ЗСУ та став добровольцем, додала жінка.

Загиблі на війні - Роберт "Боббі" Едвард Пітранджело був бойскаутом Фото: Instagram

"Йому не подобалася несправедливість, яку він бачив. Він боявся, але був безстрашним і рішуче налаштований піти", — навело медіа слова матері.

Перше поранення Роберт отримав у жовтні 2024 року, і тоді отримав нагороди — медаль "Залізного хреста" за хоробрість та героїзм. Доброволець Роберт "Боббі" Едвард Пітранджело загинув 3 січня 2025 року.

"Його обстрілювали, переслідували безпілотники та бомбили безпілотниками в останні кілька місяців його життя", — розповів старший брат.

Дана Фанчер додала деталі загибелі сина. З'ясувалось, що поруч з ним загинув друг, 26-річний доброволець та бойовий медик з Шотландії Джордан Маклахлан.

Загиблі на війні - доброволець Роберт "Боббі" Едвард Пітранджело Фото: Instagram Загиблі на війні - речі добровольця Роберта "Боббі" Едварда Пітранджело Фото: Instagram

Загиблі на війні — яка реакція США на смерть Пітранджело

Про героїзм Едвард Пітранджело згадав також Конгрес США. 23 липня на порталі Конгресу опублікували слова скорботи та відзначили героїзм добровольця.

"Намагаючись захистити Покровськ від російського вторгнення, Боббі віддав своє життя заради захисту народу України. Справжній герой, він був людиною, яка перетворила свої цінності на дії, демонструючи стійкість та доблесть у кожен момент життєвої подорожі", — заявили сенатори.

На Facebook відшукалась панахида Української православної церкви "Святої Трійці". На фото бачимо, що пам'ять про загиблого вшановує велика кількість односельців, на майданчику — люди з прапорами та засмучені родичі.

Загиблі на війні - прапори на панахиді за Робертом "Боббі" Едвардом Пітранджело Фото: Facebook Загиблі на війні - родина Роберта "Боббі" Едварда Пітранджело Фото: Facebook

Зазначимо, Фокус писав про іноземних добровольців, які загинули на війні в Україні. У квітні зник або загинув фінський доброволець, ім'я кого відмовились називати представники МЗС Фінляндії. Єдина відкрита інформація — бійцю було 20 років. Крім того, речник міністерства повідомив, що добровольців з цієї країни — близько 150 осіб.

Нагадуємо, восени 2024 року в Україні загинув доброволець з Грузії. Тоді ж стало відомо про смерть добровольця з Ірландії, який до останнього прикривав відхід побратимів.