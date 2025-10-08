Чи будуть в Україні тривалі блекаути: що кажуть у Міненерго

Напередодні зими російські окупанти посилили удари по енергетичній інфраструктурі України, щоб залишити людей без тепла і світла. Українці мають бути готові до тимчасових відключень світла, попереджають енергетики.

Особливо складна ситуація з електро- і газопостачанням спостерігається в прифронтових регіонах, заявила на спеціальному брифінгу для дипломатичних представників іноземних держав в Україні та українських дипломатів за кордоном міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

За її словами, армія РФ намагається знищити об'єкти критичної інфраструктури на прифронтових територіях, зокрема в Сумах, Чернігові, Харкові та інших українських містах. Сьогодні найскладніша ситуація спостерігається в Шостці Сумської області, де люди залишилися без газу та електропостачання внаслідок російської атаки 4 жовтня.

Міністерка зазначала, що лише минулої доби ЗС РФ 26 разів атакували енергетичні об'єкти. Під щоденним прицілом ворога — Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області.

"За 3,5 роки ми навчилися швидко реагувати на виклики завдяки допомозі партнерів і роботі українських енергетиків. І зараз маємо чіткі відпрацьовані плани та алгоритми дій для будь-якого сценарію. Щоб вистояти і цієї зими, нам важливе продовження та посилення підтримки", — написала Гринчук.

Що стосується можливих багатогодинних блекаутів, то зараз, вважає глава енергетичного відомства, говорити про них рано, але ризики, як і раніше, високі:

"Ми намагаємося зробити все можливе, щоб цього не сталося. Відновлювальні бригади працюють цілодобово, і ми розраховуємо зберегти стабільність енергосистеми".

На брифінгу Гринчук закликала дипломатів активізувати комунікацію у своїх країнах, щоб знайти додаткові можливості для України

Наразі країна потребує систем ППО та РЕБ для захисту критичної інфраструктури, розвитку пасивного фізичного захисту, резервного обладнання, причому не лише нового, а й такого, що було у вжитку, яким можна замінити те, що знищено, а також накопичення достатніх обсягів природного газу.

Тимчасом голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що останніми тижнями ворог змінив тактику обстрілів і зосередився на масованих атаках не української енергосистеми загалом, а її елементів в окремих регіонах.

Незважаючи на це, він запевнив дипломатів, що мережі системи передачі готові для транспортування збільшених обсягів електроенергії взимку, хоча ризики повторних російських обстрілів, як і раніше, залишаються дуже високими.

Щоб швидше відновлювати енергосистему після атак, Україні потрібне дефіцитне обладнання, а без міжнародної підтримки це буде дуже складно, підкреслив Зайченко.

