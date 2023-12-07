Украина теряет поколение. Что показал тест уровня образования PISA-2022

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Хроника потерянного поколения.

В последнее время, анализируя наш образовательный потенциал, я всегда задавал себе один вопрос: как отразился на уровне знаний украинских детей образовательный пробел в виде двух лет пандемии и двух лет войны, с постоянными экспериментами в виде онлайн-обучения и бесконечными "реформами" образовательной отрасли?

Ответ на этот вопрос дают результаты международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment), которое проводили в Украине с 3 по 26 октября 2022 года.

Протестированы 15-летние ученики. И этот ответ можно сократить лишь до одного слова — катастрофа. Хотя можно использовать и два слова — тотальная катастрофа.

Зафиксировано существенное ухудшение уровня знаний украинских учеников.

Тестирование проводилось по трем базовым направлениям:

естественно-научные дисциплины;

чтение;

математика.

Всего есть шесть уровней знаний: 1 и 6 уровни — своеобразные экстремумы, только со знаком + или -. Они у нас, кстати, малочисленны.

Достаточный уровень знаний: с третьего уровня и выше. Ученики стран ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития, ядро стран мира) в большинстве своих достигают третьего уровня знаний и выше. Таких там — более 50%.

В Украине на уровне 3+ находятся:

36% учащихся по естественно-научным дисциплинам;

29% учащихся по чтению;

31% учащихся по предмету "математика".

То есть мы отстаем от СРЕДНЕГО мирового уровня на 14–21% по базовым дисциплинам!!!

Кстати, чтение — это не умение читать текст на скорость, а способность понимать тексты, их внутреннюю семантику.

Ниже условно "нулевого" показателя знаний — это ученики со знаниями ниже второго уровня.

Таких в Украине:

34% по естественно-научным дисциплинам;

41% по чтению;

42% по математике.

Чтобы вы понимали, это уровень, когда человек не может сократить дробь или сложить дроби с разным знаменателем.

И здесь хочется передать привет всем ценителям развития ІТ-сектора в Украине как базового драйвера роста.

Когда я говорил об этом несколько лет назад — меня почти никто не слышал. Хотя и тогда среди моих аргументов были: падающая демография и деградирующее образование.

Украина никогда не могла войти в топ-10 стран по уровню экспорта ІТ-услуг именно из-за фактора демографии, проигрывая таким государствам, как Индия и Китай. В одном только Мумбаи — почти 20 млн жителей.

Есть четкая зависимость — высокая склонность к математике наблюдается примерно у 5% населения, из которых лишь треть может стать программистами.

И это в теории, на практике еще меньше. Потенциал Украины по рынку ІТ-специалистов до полномасштабной войны оценивался в 300 тысяч человек с экспортом до 10 млрд долл. в год.

В мировых рейтингах развития ІТ-сектора мы всегда были в пятом десятке стран между Марокко и Тунисом.

Важно

PISA-2022: катастрофа отменяется. Почему результаты тестов в условиях Украины не могли быть лучше

Что касается образования, то наш всплеск развития ІТ-сектора был связан не только с демографическим горбом людей в возрасте 35+, но и с остаточным образовательным потенциалом, который достался нам после развала Советского Союза: советские математические школы, политехники во Львове и Киеве, академические институты кибернетики.

Сейчас этот потенциал уже почти в прошлом, а нового ничего не сделано.

Нет уже и демографии.

В результате по уровню знаний Украина набрала:

441 балл по математике;

450 баллов по естественным наукам;

428 баллов по чтению.

Мы уступаем по этим показателям Эстонии, Польше, Словакии. Например, в Польше эти показатели 489, 499 и 489 соответственно.

Мы пока опережаем такие страны, как Болгария, Молдова, Грузия.

А отставание от лидеров вообще катастрофическое. Отмечу по баллам по математике:

Сингапур: 575;

Китай: 547;

Япония: 536;

Южная Корея: 527.

Это уже недосягаемые для нас вершины.

Попутно замечу, что 15-летние — это через 20 лет демографический костяк страны.

К сожалению, все эти разговоры о сверхмощном уровне знаний наших детей в школах Германии и Польши — это такие себе "басни из склепа". Реальность, к сожалению, совсем другая.

За всеми геополитическими фантазиями и раздуванием собственного эго, мы потеряли самое главное — детей, свое будущее.

Следует констатировать, что прежней "красивой Украины", уже нет и, скорее всего, не будет. А будет какая-то новая. С уровнем образования на 10–20% ниже среднего в мире.

Это результат того, что наши прожорливые политические элиты и инфантильное общество на два клозета про…ли свой потенциал.

Только титанические усилия могут изменить ситуацию к лучшему.

Стране нужен позитивный сценарий будущего и колоссальные инвестиции в человеческий капитал, человекоцентричность, как базовая идеология.

Государство должно концентрировать собственные расходы на образование, медицину и науку. Иначе мы проиграем будущее.

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