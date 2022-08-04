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Мнения Российско-украинская война

"Команда Путина". Зачем в России сняли ролик для толпы двадцатилеток

"Путин вошел в возраст "дедушки всех октябрят". Его режим конституируется взглядом извне, взглядом лакановского Другого. Там нет ничего, кроме воображаемой борьбы. Убери из российского дискурса Других, и там останется одна пустота". Мнение.

Светлана Чунихина
Светлана Чунихина
Политический психолог
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Владимир Путин, царь, император. президент россии, рф
Фото: Википедия | Современная Россия может жить исключительно в системе противостояния, иначе она развалится

Для "Команды Путина" — молодежного движения в поддержку его политики — сняли ролик. Толпа двадцатилеток в каком-то ангаре в одинаковых маечках идут в направлении телекамеры и по очереди объявляют свою национальную принадлежность: я — молдаванин! я — еврейка! я — удмуртка! (что это за сборник советских анекдотов про нацменьшинства вообще?!). И в конце все хором кричат 'мы — русские, мы за Путина". Мнение.

Этот ролик важен для понимания путинского режима не только потому, что сигнализирует, что Путин вошел в возраст "дедушки всех октябрят". А потому, что показывает, что этот режим конституируется взглядом извне, взглядом лакановского Другого.

Поэтому пропаганде так важно подчеркивать, что люди, поддерживающие Путина, принадлежат к "другим" национальным сообществам. И эти другие смотрят на путинскую Россию как бы со стороны и ее всецело одобряют, даже восхищаются.

Но восхищенный взгляд "хорошего Другого" необходим для стабильности режима не сам по себе, а как противовес "плохому Другому" — условному Западу, который тоже пристально и оценивающе смотрит на Россию, но желает ей зла.

И это противостояние хорошего и плохого Других полностью конструирует современную российскую политику. Там больше нет ничего, кроме этой воображаемой борьбы. Убери из российского дискурса Других, и там останется одна пустота.

P. S. А, ну и еще один вывод: Россия не существует, если на нее никто не смотрит.

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