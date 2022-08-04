Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки Російсько-українська війна

"Команда Путіна". Навіщо в Росії зняли ролик для натовпу двадцятирічок

"Путін увійшов у вік "дідуся всіх жовтенят". Його режим конституюється поглядом ззовні, поглядом лаканівського Іншого. Там немає нічого, крім уявної боротьби. Забери з російського дискурсу Інших, і там залишиться одна порожнеча". Думка.

Світлана Чуніхіна
Світлана Чуніхіна
Політична психологиня
236
Володимир Путін, цар, імператор. президент Росії, РФ
Фото: Вiкiпедiя | Сучасна Росія може жити лише в системі протистояння, інакше вона розвалиться

Для "Команда Путіна" — молодіжного руху на підтримку його політики — зняли ролик. Натовп двадцятирічок у якомусь ангарі в однакових маєчках йдуть у напрямку телекамери і по черзі оголошують свою національну приналежність: я молдаванин! я єврейка! я — удмуртка! (що це за збірка радянських анекдотів про нацменшини взагалі?!). І наприкінці всі хором кричать «ми — росіяни, ми за Путіна". Думка.

Цей ролик важливий для розуміння путінського режиму не тільки тому, що сигналізує, що Путін увійшов у вік "дідуся всіх жовтневих". А тому, що показує, що цей режим конституюється поглядом ззовні, поглядом лаканівського Іншого.

Тому пропаганді так важливо наголошувати, що люди, які підтримують Путіна, належать до "інших" національних спільнот. І ці інші дивляться на путінську Росію ніби збоку і її схвалюють, навіть захоплюються.

Але захоплений погляд "хорошого Іншого" необхідний для стабільності режиму не сам по собі, а як противага "поганому Іншому" — умовному Заходу, який теж уважно дивиться на Росію, але бажає їй зла.

І це протистояння доброго та поганого Інших повністю конструює сучасну російську політику. Там більше немає нічого, окрім цієї уявної боротьби. Забери з російського дискурсу Інших, і там залишиться одна порожнеча.

P.S. А, та ще один висновок: Росія не існує, якщо на неї ніхто не дивиться.

Джерело

Важливо
Окопна війна? Чи зможе Україна переламати ситуацію на фронті
Окопна війна? Чи зможе Україна переламати ситуацію на фронті
Важливо
Хто і як відмазує Росію від вбивства українських військовополонених в Оленівці
Хто і як відмазує Росію від вбивства українських військовополонених в Оленівці