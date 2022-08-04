"Команда Путіна". Навіщо в Росії зняли ролик для натовпу двадцятирічок

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Для "Команда Путіна" — молодіжного руху на підтримку його політики — зняли ролик. Натовп двадцятирічок у якомусь ангарі в однакових маєчках йдуть у напрямку телекамери і по черзі оголошують свою національну приналежність: я молдаванин! я єврейка! я — удмуртка! (що це за збірка радянських анекдотів про нацменшини взагалі?!). І наприкінці всі хором кричать «ми — росіяни, ми за Путіна". Думка.

Цей ролик важливий для розуміння путінського режиму не тільки тому, що сигналізує, що Путін увійшов у вік "дідуся всіх жовтневих". А тому, що показує, що цей режим конституюється поглядом ззовні, поглядом лаканівського Іншого.

Тому пропаганді так важливо наголошувати, що люди, які підтримують Путіна, належать до "інших" національних спільнот. І ці інші дивляться на путінську Росію ніби збоку і її схвалюють, навіть захоплюються.

Але захоплений погляд "хорошого Іншого" необхідний для стабільності режиму не сам по собі, а як противага "поганому Іншому" — умовному Заходу, який теж уважно дивиться на Росію, але бажає їй зла.

І це протистояння доброго та поганого Інших повністю конструює сучасну російську політику. Там більше немає нічого, окрім цієї уявної боротьби. Забери з російського дискурсу Інших, і там залишиться одна порожнеча.

P.S. А, та ще один висновок: Росія не існує, якщо на неї ніхто не дивиться.

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