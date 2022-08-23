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Мнения Российско-украинская война

Русские боятся. Почему я брезгую классическими "не такими русскими"

"Они мне противны, как противны всякие лицемеры. Ведь я что-то не видела такого количества "аналитики", когда русская армия уничтожала людей десятками в городах в глубоком тылу, как вижу теперь, когда русские обсуждают "теракт, в котором погибла Дарья Дугина". Мнение.

Мария Кучеренко
Мария Кучеренко
Политический аналитик
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Дарья Дугина
Фото: Фото из открытых источников | Дарья Дугина была, скорее, не философом, а пропагандисткой. Именно с этой позиции следует смотреть на то, чем она занималась

Знаете, почему я так брезгую классическими "не такими русскими" и делала это, когда это еще не было мейнстримом, и буду делать это впредь? Потому что они мне противны, как противны всякие лицемеры. И такие мы все либеральные, и "нет войне", и "как же можно", едва ли не "танки идут по правде, которая не газета" (хотя автор этих строк тоже был лицемером и конформистом).

Только я что-то не видела такого количества "аналитики" (прости господи), когда русская армия уничтожала людей десятками в городах в глубоком тылу, как вижу теперь, когда русские обсуждают "теракт, в котором погибла Дарья Дугина". Что-то я не видела, чтобы других взрослых людей эта публика пыталась подвести под категорию "детей-то за что". Каких детей, алло?

Она была старше меня на два года — это просто для сравнения, чтобы было понятно, сколько может человек в почти 30 лет и за что он может и должен отвечать, если вам так непонятно. Взрослая тетка со своей головой на плечах, которой хватало взрослости, чтобы таскаться по эфирам федеральных каналов и нести там припудренную псевдофилософией антиукраинскую чушь.

Что-то я не видела таких плачей за украинскими детьми от этих чадолюбивых ("они же дети" — это в принципе фраза, после которой я на профессиональные темы прекращаю все разговоры, потому что человеку мне нечего на них сказать. Нормальный взрослый разговор о преступлениях против детей — это другое).

Но тут обсуждение идет, го*но бурлит. Собчак эту ненормальную тягают третий день, Павловского и остальную все эти годы галдящую команду.

А все ведь просто. До смешного просто. Они боятся. Дело в обычном таком человеческом страхе.

В 2014 году не боялись и не ужасались. В следующие годы не боялись и не возмущались — да, санкции, но такие, с которыми можно жить, а что там "на Украине — да там же республики, кто же это разберет, все так неоднозначно, а Слава Сурков все равно интересный человек". А как санкциями стало прижимать — так "война — это ужасно". Серьезно? А то мы все эти восемь лет не знали. А как взорвали (или взорвалась? Я не следствие, я не знаю) Даша Дугина, как понеслось по аппаратным каналам про "новый Беслан и Каширку" — так поджилки и затряслись.

Мне вот просто интересно и смешно: а вы как думали? Вы будете ехать в этом вагоне в тепле и уюте до конечной? Когда вокруг вашей милостью все горит и взрывается? Когда вы не первое десятилетие несете смерть и разруху в соседние страны?

Уж кто-кто, а Павловский, сделавший Путина президентом, должен хорошо помнить, что так оно не бывает и не будет.

Или мне 99 год напомнить? Ту же Каширку и прочее. Напомнить, как ничем не брезговали? Напомнить, как легко подсесть на насилие и трудно с него слезть?

Если бы Россия не была предметом моего изучения — я бы не вдавалась в такие детали. Потому что смотреть на это противно. Как противно смотреть, если на улице наблевано.

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