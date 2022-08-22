Игра с трупом Дарьи Дугиной. Что не так с российской версией убийства

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Было бы странно, если бы не было украинского следа, о котором сообщали практически все пропагандистские площадки еще до того, как тело Дугиной остыло. В прямом и переносном смысле.

На самом деле, мне было смешно слышать версию об "украинском следе" в убийстве Дугиной изначально, целиком и полностью.

Во-первых, потому что прекрасно известно, что автомобиль, на котором Дугина взорвалась, находился на парковке, охраняемой ФСО.

Во-вторых, Land Cruiser с Дугиной взорвался в 100 м от ворот крупного режимного объекта ФСБ — Голицынского пограничного института ФСБ России (Большие Вяземы, Можайское шоссе, 75).

То есть если мы сейчас будем рассматривать версию с "украинским следом", то должны понимать, что украинские спецслужбы пошли на непомерно гигантский риск, фактически, на невыполнимую миссию, для того, чтобы… А чтобы что? Ликвидировать Дугина или Дугину?

И эту невыполнимую миссию выполнила некая Наталья Вовк, которая специально для этого заселилась в дом, где проживал Дугин… Держите меня семеро!

Просто для понимания: дома, в которых проживают такие персонажи, как Александр Дугин, это, фактически, такие же режимные объекты. В них не проживают посторонние.

Например, в Москве по улице Академика Анохина проживают сотрудники СВР РФ. Причем как действующие, так и находящиеся под прикрытием. И посторонний в эти дома заселится не может!

Собственно, ощущаете степень абсурдности этого спектакля? Ведь многие обстоятельства говорят о том, что за неудачным покушением на Александра Дугина, генератора мыслей из обоймы ГУ ГШ ВС РФ, стоит ФСБ. Но зачем эту абсурдность катализируют?

Ответ в глубине самого нарратива о том, что Украина провела эту спецоперацию. А в глубине — это звенящее в ушах россиян до разрыва барабанных перепонок слово "АЗОВ"!

Наталья Вовк, состоявшая в рядах "Азова", из состава которого будет проведено недосудилище над пленными в ближайшие дни, "убивает" ни в чем не повинную "девочку". То есть через распространение именно такого нарратива, будет оправдан любой приговор и любые действия в отношении "Азова", который со времен Мариуполя лично у Путина — как кость в горле.

Кроме того, данный нарратив должен дегуманизировать Украину. В первую очередь в глазах международных партнеров нашей страны. Мол, совершает убийства "философов" в другой стране — страна-террорист.

Разумеется, это бессмысленный мув, но Москве не важно, чтобы он достиг успеха по ту сторону, важно оправдать судилище над "Азовом", и разборка между ГУ ГШ ВС РФ и ФСБ оказалась, как нельзя кстати!

Но, следует понимать, что сам конфликт двух силовых структур РФ не исчерпан и будет только набирать обороты. А это значит, что Land Cruiser Дугина, в котором сгорела Дугина, не первый и не последний люксовый автомобиль, который после выезда с парковки режимного объекта внезапно самовозгорится.

Но виновата будет, конечно же, Украина!

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