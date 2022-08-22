Игра с трупом Дарьи Дугиной. Что не так с российской версией убийства
"Итак. Ликвидация Дарьи Дугиной приобретает до парадоксального критически комичный окрас. Сегодня, на второй день после устранения дочери идеолога "русского мира", российские спецслужбы уже отрапортовали об обнаружении убийцы Дарьи Дугиной. Как не странно, ею оказалась украинка". Мнение.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Было бы странно, если бы не было украинского следа, о котором сообщали практически все пропагандистские площадки еще до того, как тело Дугиной остыло. В прямом и переносном смысле.
На самом деле, мне было смешно слышать версию об "украинском следе" в убийстве Дугиной изначально, целиком и полностью.
Во-первых, потому что прекрасно известно, что автомобиль, на котором Дугина взорвалась, находился на парковке, охраняемой ФСО.
Во-вторых, Land Cruiser с Дугиной взорвался в 100 м от ворот крупного режимного объекта ФСБ — Голицынского пограничного института ФСБ России (Большие Вяземы, Можайское шоссе, 75).
То есть если мы сейчас будем рассматривать версию с "украинским следом", то должны понимать, что украинские спецслужбы пошли на непомерно гигантский риск, фактически, на невыполнимую миссию, для того, чтобы… А чтобы что? Ликвидировать Дугина или Дугину?
И эту невыполнимую миссию выполнила некая Наталья Вовк, которая специально для этого заселилась в дом, где проживал Дугин… Держите меня семеро!
Просто для понимания: дома, в которых проживают такие персонажи, как Александр Дугин, это, фактически, такие же режимные объекты. В них не проживают посторонние.
Например, в Москве по улице Академика Анохина проживают сотрудники СВР РФ. Причем как действующие, так и находящиеся под прикрытием. И посторонний в эти дома заселится не может!
Собственно, ощущаете степень абсурдности этого спектакля? Ведь многие обстоятельства говорят о том, что за неудачным покушением на Александра Дугина, генератора мыслей из обоймы ГУ ГШ ВС РФ, стоит ФСБ. Но зачем эту абсурдность катализируют?
Ответ в глубине самого нарратива о том, что Украина провела эту спецоперацию. А в глубине — это звенящее в ушах россиян до разрыва барабанных перепонок слово "АЗОВ"!
Наталья Вовк, состоявшая в рядах "Азова", из состава которого будет проведено недосудилище над пленными в ближайшие дни, "убивает" ни в чем не повинную "девочку". То есть через распространение именно такого нарратива, будет оправдан любой приговор и любые действия в отношении "Азова", который со времен Мариуполя лично у Путина — как кость в горле.
Кроме того, данный нарратив должен дегуманизировать Украину. В первую очередь в глазах международных партнеров нашей страны. Мол, совершает убийства "философов" в другой стране — страна-террорист.
Разумеется, это бессмысленный мув, но Москве не важно, чтобы он достиг успеха по ту сторону, важно оправдать судилище над "Азовом", и разборка между ГУ ГШ ВС РФ и ФСБ оказалась, как нельзя кстати!
Но, следует понимать, что сам конфликт двух силовых структур РФ не исчерпан и будет только набирать обороты. А это значит, что Land Cruiser Дугина, в котором сгорела Дугина, не первый и не последний люксовый автомобиль, который после выезда с парковки режимного объекта внезапно самовозгорится.
Но виновата будет, конечно же, Украина!Важно