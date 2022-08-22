Гра з трупом Дар'ї Дугіної. Що не так із російською версією вбивства
"Отже. Ліквідація Дар'ї Дугіної набуває до парадоксального критично комічного забарвлення. Сьогодні, на другий день після усунення доньки ідеолога "російського світу", російські спецслужби вже відрапортували про виявлення вбивці Дар'ї Дугіної. Як не дивно, нею виявилася українка". Думка.
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Було б дивно, якби не було українського сліду, про який повідомляли практично всі пропагандистські майданчики ще до того, як тіло Дугіної охололо. У прямому та переносному сенсі.
Насправді мені було смішно чути версію про "український слід" у вбивстві Дугіної спочатку, цілком і повністю.
По-перше, тому що чудово відомо, що автомобіль, на якому Дугіна вибухнула, знаходився на парковці під охороною ФСТ.
По-друге, Land Cruiser із Дугіною вибухнув за 100 м від воріт великого режимного об'єкта ФСБ — Голіцинського прикордонного інституту ФСБ Росії (Великі Вяземи, Можайське шосе, 75).
Тобто якщо ми зараз розглядатимемо версію з "українським слідом", то маємо розуміти, що українські спецслужби пішли на непомірно гігантський ризик, фактично, на нездійсненну місію для того, щоб… А щоб що? Ліквідувати Дугіна чи Дугіну?
І цю нездійсненну місію виконала якась Наталія Вовк, яка спеціально для цього заселилася до будинку, де мешкав Дугін… Тримайте мене семеро!
Просто для розуміння: будинки, в яких проживають такі персонажі, як Олександр Дугін, це фактично такі ж режимні об'єкти. У них не проживають сторонні.
Наприклад, у Москві на вулиці Академіка Анохіна проживають співробітники СЗР РФ. Причому як активні і які перебувають під прикриттям. І сторонній у ці будинки заселитися не може!
Власне, чи відчуваєте ступінь абсурдності цієї вистави? Адже багато обставин говорять про те, що за невдалим замахом на Олександра Дугіна, генератора думок з обойми ГУ ГШ ЗС РФ стоїть ФСБ. Але навіщо цю абсурдність каталізують?
Відповідь у глибині самого наративу про те, що Україна провела цю спецоперацію. А в глибині — це дзвінке у вухах росіян до розриву барабанних перетинок слово "АЗОВ"!
Наталія Вовк, яка перебувала в лавах "Азова", зі складу якого проведуть недосудилище над полоненими найближчими днями, "вбиває" ні в чому не винну "дівчинку". Тобто через поширення саме такого наративу виправдають будь-який вирок і будь-які дії щодо "Азова", який з часів Маріуполя особисто у Путіна — як кістка в горлі.
Крім того, цей наратив має дегуманізувати Україну. Насамперед в очах міжнародних партнерів нашої країни. Мовляв, скоює вбивства "філософів" в іншій країні — країна-терорист.
Зрозуміло, це безглуздий мув, але Москві не важливо, щоб він досяг успіху по той бік, важливо виправдати судилище над "Азовом", і розбирання між ГУ ГШ ЗС РФ і ФСБ виявилося дуже доречним!
Але, слід розуміти, що сам конфлікт двох силових структур РФ не вичерпаний і лише набиратиме обертів. А це означає, що Land Cruiser Дугіна, в якому згоріла Дугіна, не перший і не останній люксовий автомобіль, який після виїзду з паркування режимного об'єкта раптово самозаймається.
Але винна буде, звісно ж, Україна!Важливо