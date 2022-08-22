Гра з трупом Дар'ї Дугіної. Що не так із російською версією вбивства

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Було б дивно, якби не було українського сліду, про який повідомляли практично всі пропагандистські майданчики ще до того, як тіло Дугіної охололо. У прямому та переносному сенсі.

Насправді мені було смішно чути версію про "український слід" у вбивстві Дугіної спочатку, цілком і повністю.

По-перше, тому що чудово відомо, що автомобіль, на якому Дугіна вибухнула, знаходився на парковці під охороною ФСТ.

По-друге, Land Cruiser із Дугіною вибухнув за 100 м від воріт великого режимного об'єкта ФСБ — Голіцинського прикордонного інституту ФСБ Росії (Великі Вяземи, Можайське шосе, 75).

Тобто якщо ми зараз розглядатимемо версію з "українським слідом", то маємо розуміти, що українські спецслужби пішли на непомірно гігантський ризик, фактично, на нездійсненну місію для того, щоб… А щоб що? Ліквідувати Дугіна чи Дугіну?

І цю нездійсненну місію виконала якась Наталія Вовк, яка спеціально для цього заселилася до будинку, де мешкав Дугін… Тримайте мене семеро!

Просто для розуміння: будинки, в яких проживають такі персонажі, як Олександр Дугін, це фактично такі ж режимні об'єкти. У них не проживають сторонні.

Наприклад, у Москві на вулиці Академіка Анохіна проживають співробітники СЗР РФ. Причому як активні і які перебувають під прикриттям. І сторонній у ці будинки заселитися не може!

Власне, чи відчуваєте ступінь абсурдності цієї вистави? Адже багато обставин говорять про те, що за невдалим замахом на Олександра Дугіна, генератора думок з обойми ГУ ГШ ЗС РФ стоїть ФСБ. Але навіщо цю абсурдність каталізують?

Відповідь у глибині самого наративу про те, що Україна провела цю спецоперацію. А в глибині — це дзвінке у вухах росіян до розриву барабанних перетинок слово "АЗОВ"!

Наталія Вовк, яка перебувала в лавах "Азова", зі складу якого проведуть недосудилище над полоненими найближчими днями, "вбиває" ні в чому не винну "дівчинку". Тобто через поширення саме такого наративу виправдають будь-який вирок і будь-які дії щодо "Азова", який з часів Маріуполя особисто у Путіна — як кістка в горлі.

Крім того, цей наратив має дегуманізувати Україну. Насамперед в очах міжнародних партнерів нашої країни. Мовляв, скоює вбивства "філософів" в іншій країні — країна-терорист.

Зрозуміло, це безглуздий мув, але Москві не важливо, щоб він досяг успіху по той бік, важливо виправдати судилище над "Азовом", і розбирання між ГУ ГШ ЗС РФ і ФСБ виявилося дуже доречним!

Але, слід розуміти, що сам конфлікт двох силових структур РФ не вичерпаний і лише набиратиме обертів. А це означає, що Land Cruiser Дугіна, в якому згоріла Дугіна, не перший і не останній люксовий автомобіль, який після виїзду з паркування режимного об'єкта раптово самозаймається.

Але винна буде, звісно ж, Україна!

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