ЗС РФ наступають на Бахмут та Авдіївку, на півдні України тримають оборону, — Генштаб

У напрямку Бахмута точаться запеклі бої, а в районі Авдіївки росіяни відійшли. Армія РФ продовжує обстрілювати лінію фронту за допомогою авіації та артилерії.

Російські війська наступають на Бахмут Донецької області, на цьому напрямку продовжуються бої. Також росіяни проводили штурм у напрямку Авдіївки та продовжують обстрілювати низку населених пунктів Донецької області за допомогою ствольної артилерії та авіації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

У відомстві зазначили, що на Слобожанському напрямку російські війська намагалися тримати оборону своїх позицій через контратаки української армії. У цьому районі по всій лінії фронту ЗС РФ проводили дистанційне мінування територій.

Крім того, ЗСУ проводять наступ і на Південнобузькому напрямку, там росіяни також намагаються втримати захоплені райони і завдати максимальної шкоди підрозділам Сил оборони України.

На Харківському напрямку ЗС РФ обстрілювали населені пункти зі ствольної артилерії та завдавали авіаудари. Крім того, окупанти проводили розвідку за допомогою безпілотників у низці населених пунктів.

На Слов'янському напрямку війська РФ здійснили вогневе ураження неподалік Мазанівки, Краснопілля, Сулигівки, Карнаухівки та Вірнопілля за допомогою артилерії різних типів.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріл біля Спірного та Івано-Дар'ївки.

На Бахмутському напрямку російські військові за допомогою танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали низку населених пунктів, зокрема місто Торецьк. Крім того, окупанти завдали авіаударів біля Соледара, Бахмута, Берестового та Зайцевого.

"Вели наступальні бої у напрямках Яковлівка — Вершина та Кодема — Зайцеве, успіху не мали, відійшли. Ведуть наступ у напрямку на Бахмут, продовжуються бойові дії", — розповіли в Генштабі.

На Авдіївському напрямку ворожі війська обстрілювали населені пункти зі ствольної та реактивної артилерією. Також наступали у напрямку Лозове — Невельське, проте не мали успіху та відійшли.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни також обстрілювали за допомогою танків, ствольної та реактивної артилерії Вугледар, Павлівку, Зелене поле та інші райони. ЗС РФ завдали авіаударів у районі Мар'їнки, Малих Щербаків, Новоандріївки.

Крім того, в акваторії Чорного моря корабельне угруповання росіян продовжує виконувати певні завдання. Зберігається загроза ракетних ударів на всій території України. У готовності знаходиться чотири носії крилатих ракет морського базування.

Нагадаємо, 6 серпня розвідки Британії повідомляли, що найжорстокіші бойові дії переміщуються на південь України. Туди російська армія переміщає свої сили із Донбасу.

5 серпня стало відомо, що ЗСУ успішно просуваються на Ізюмському напрямку на сході України. Їм вдалося звільнити село Дібрівне Харківської області.