ВС РФ наступают на Бахмут и Авдеевку, на юге Украины держат оборону, — Генштаб

В направлении Бахмута продолжаются ожесточенные бои, а в районе Авдеевки россияне отошли. Армия РФ продолжает обстреливать линию фронта с помощью авиации и артиллерии.

Российские войска наступают на Бахмут Донецкой области, в этом направлении продолжаются бои. Также россияне проводили штурм в направлении Авдеевки и продолжают обстреливать ряд населенных пунктов Донецкой области с помощью ствольной артиллерии и авиации. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

В ведомстве отметили, что на Слобожанском направлении российские войска пытались держать оборону своих позиций из-за контратак украинской армии. В этом районе линии фронта ВС РФ проводили дистанционное минирование территорий.

Кроме того, ВСУ проводят наступление и на Южнобужском направлении, там россияне также пытаются удержать захваченные районы и нанести максимальный урон подразделениям Сил обороны Украины.

На Харьковском направлении ВС РФ обстреливали населенные пункты из ствольной артиллерии и наносили авиаудары. Кроме того, оккупанты проводили разведку с помощью беспилотников в ряде населенных пунктов.

На Славянском направлении воска РФ проводили огневое поражение недалеко от Мазановки, Краснополья, Сулиговки, Карнауховки и Вернополья с помощью артиллерии разных типов.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Спорного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмустком направлении российские военные с помощью танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали ряд населенных пунктов, в том числе город Торецк. Кроме того оккупанты нанесли авиаудары возле Соледара, Бахмута, Берестового и Зайцевого.

"Вели наступательные бои в направлениях Яковлевка — Вершина и Кодема — Зайцево, успеха не имели, отошли. Ведут наступление по направлению на Бахмут, продолжаются боевые действия", — рассказали в Генштабе.

На Авдеевском направлении вражеские войска обстреливали населенные пункты со ствольной и реактивной артиллерии. Также наступали в направлении Лозовое — Невельское, однако не имели успеха и отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне также обстреливали с помощью танков, ствольной и реактивной артиллерии Угледар, Павловку Зеленое поле и другие районы. ВС РФ нанесли авиаудары в районе Марьинке, Малых Щербаков, Новоандреевки.

Кроме того, в акватории Черного моря корабельная группировка россиян продолжает выполнять определенные задачи. Сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины. В готовности находится четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Напомним, 6 августа разведки Британии сообщали, что самые ужесточенные боевые действия перемещаются на юг Украины. Туда российская армия перемещает свои силы из Донбасса.

5 августа стало известно, что ВСУ успешно продвигаются на Изюмском направлении на востоке Украины. Им удалось освободить село Дубравное Харьковской области.