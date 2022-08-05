"ВС РФ убегали и бросали технику": ВСУ освободили село на Изюмском направлении (видео)

Причина отхода российских военных — проблема с логистикой и снабжением, однако перед отходом оккупанты плотно заминировали населенный пункт противопехотными и противотанковыми минами.

Украинские военные уверенно продвигаются на Изюмском направлении. Бойцам 93-й бригады Холодный Яр удалось освободить от российской оккупации село Дубравное Харьковской области и передвинуть линию фронта. Об этом сообщается на странице 93-й ОМБр в Facebook.

Как рассказали в ВСУ, российские военные были отрезанные от снабжения, поэтому убегали и бросали свою технику. Однако перед отходом плотно заминировали село противопехотными и противотанковыми минами.

Как рассказал офицер 93-й бригады Александр, село сильно разрушено и от него мало чего осталось, однако сама территория под контролем ВСУ.

По его словам, украинские военные вытеснили оккупантов, потому что у них нарушена логистика и не было путей подвоза техники и боеприпасов. Военный рассказал, что в начале битвы за населенный пункт было много российских солдат и техники. Некоторое вооружение ВСУ взяли как трофей.

Напомним, 5 августа аналитики из Института изучения войны отмечали, что ВС РФ будут сталкиваться с трудным выбором, если ВСУ продолжат контрнаступление на Изюм и Херсон. Им нужно будет либо перебрасывать силы западнее Изюма, либо придется отступать.

4 августа стало известно, что украинская армия освободила Дмитровку Харьковской области и Мазановку Донецкой области. Однако ВСУ пришлось отойти с двух позиций под Донецком и Бахмутом.

3 августа аналитики из группы расследователей CIT заявляли, что ВСУ начали наступление на Изюмском направлении, ВС РФ не могут их остановить. Ранее ожидалось, что в этом районе российская армия будет совершать штурм, однако их концентрации сил недостаточно даже для сдерживания наступления ВСУ.