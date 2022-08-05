"ЗС РФ тікали та кидали техніку": ЗСУ звільнили село на Ізюмському напрямку (відео)

Причина відходу російських військових — проблема з логістикою та постачанням, проте перед відходом окупанти щільно замінували населений пункт протипіхотними та протитанковими мінами.

Українські військові впевнено просуваються на Ізюмському напрямі. Бійцям 93-ї бригади Холодний Яр вдалося звільнити від російської окупації село Дібрівне Харківської області та пересунути лінію фронту. Про це повідомляється на сторінці 93-ї ОМБр у Facebook.

Як розповіли у ЗСУ, російські військові були відрізані від постачання, тому тікали і кидали свою техніку. Однак перед відходом щільно замінували село протипіхотними та протитанковими мінами.

Як розповів офіцер 93-ї бригади Олександр, село дуже зруйноване і від нього мало чого залишилося, проте сама територія під контролем ЗСУ.

За його словами, українські військові витіснили окупантів, бо у них порушено логістику та не було шляхів підвезення техніки і боєприпасів. Військовий розповів, що на початку битви за населений пункт було багато російських солдатів та техніки. Деяке озброєння ЗСУ взяли як трофей.

Нагадаємо, 5 серпня аналітики з Інституту вивчення війни зазначали, що ЗС РФ зіштовхуватиметься з важким вибором, якщо ЗСУ продовжать контрнаступ на Ізюм і Херсон. Їм потрібно буде або перекидати сили на захід від Ізюму, або доведеться відступати.

4 серпня стало відомо, що українська армія звільнила Дмитрівку Харківської області та Мазанівку Донецької області. Однак ЗСУ довелося відійти з двох позицій під Донецьком та Бахмутом.

3 серпня аналітики з групи розслідувачів CIT заявляли, що ЗСУ почали наступ на Ізюмському напрямку, ЗС РФ не можуть їх зупинити. Раніше очікувалося, що в цьому районі російська армія здійснюватиме штурм, проте їхньої концентрації сил недостатньо навіть для стримування настання ЗСУ.