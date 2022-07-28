ВС РФ на Донбассе пытались обмануть ВСУ, переодевшись в украинскую форму, — Генштаб

Переодевшись в форму украинских военных, российские оккупанты пытались штурмовать Пески, но потерпели поражение и отошли.

Возле Поселка Пески на Авдеевском направлении (Донецкая область) российские военные нарушили обычаи войны и пытались ввести в заблуждение Бойцов ВСУ. Об этом сообщили на официальной странице Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

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Спикер Генштаба проинформировал о том, что российские военные возобновили штурм населенного пункта. Делали они это под прикрытием реактивной и ствольной артиллерии и танков.

Тогда российские военные переоделись в полевую форму украинских вооруженных сил и повязали себе на руки и ноги белые ленты. В таком виде они предприняли попытку штурма, но она провалилась.

Такое поведение во время боевых действий со стороны ВС РФ расценивается как нарушение обычаев войны.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что на Бахмутском и Славянском направлениях ВСУ отразили попытки штурма врага, а на Авдеевском, в районах Берестового и Нагорного оккупанты понесли потери и вынуждены были отступить.

Напомним, РФ потерпела неудачу на Славянском направлении. Захватчики хотели улучшить тактическое положение на востоке, но ВСУ сорвали их планы. Продолжаются обстрелы и авианалеты по всей линии фронта на Донбассе.

Фокус также писал о том, что РФ на фронте не может диктовать повестку дня, сконцентрировавшись на основном направлении. Для наступления на Бахмут – Краматорск – Славянск россиянам крайне необходимы резервы, которых у них мало. Но они их ищут.