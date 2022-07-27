РФ на фронте не может диктовать повестку дня, сконцентрировавшись на основном направлении

Для наступления на Бахмут – Краматорск – Славянск россиянам крайне необходимы резервы, которых у них мало. Но они их ищут.

Основным направлением удара для русской армии остается северо-донецкий. На юге Украины, в Херсонской и Запорожской областях, у них намечается большая дыра. Об этом в интервью Фокусу рассказал Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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"Отсутствие резервов у россиян – главное украинское преимущество, – говорит он. – В военной теории это называется овладеть инициативой. Я обычно боюсь использовать этот термин, но сейчас выглядит все так, что мы перехватываем ее. И об этом свидетельствуют происходящие на фронте движения. Россия не может диктовать свою повестку дня – сконцентрировать усилия на основном направлении. В результате и на юге, и на востоке Украины ситуация улучшается для нас. Поэтому мы можем говорить о возможном наступлении на херсонском направлении".

По словам эксперта, Украина может сейчас получить преимущество и на Херсонщине.

"Если говорить о Херсоне – Каховке, то нужно говорить о тактических приемах, которые будут применяться. Но к ним можно переходить через стратегию, оперативный уровень", — высказал свое мнение эксперт.

Напомним, несколькими днями ранее аналитики американского Института изучения войны заявили о том, что темпы наступления ВС РФ заметно снизились и они не смогут захватить Славянск или Бахмут. Эксперты отмечают, что российские войска сейчас предпринимают только локальные атаки, и предполагают, что оккупантам не удастся захватить крупные города.

А глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что у врага значительно ухудшилась логистика подвоза боеприпасов на фронт. По словам главы Луганской ОВА, россияне кидают в атаку наемников частных военных компаний. При этом в ВС РФ напуганы уничтожением своих складов и командных пунктов.