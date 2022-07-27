РФ на фронті не може диктувати порядок денний, сконцентрувавшись на основному напрямку

Для наступу на Бахмут – Краматорськ – Слов'янськ росіянам конче потрібні резерви, яких у них мало. Але вони їх шукають.

Основним напрямом удару для російської армії залишається північно-донецький. Натомість на півдні України, у Херсонській та Запорізькій областях, у них намічається велика дірка. Про це в інтерв'ю Фокусу сказав Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІʼ

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"Відсутність резервів у росіян – головна українська перевага, – говорить він. – У військовій теорії це називається оволодіти ініціативою. Я зазвичай боюсь використовувати цей термін, але зараз виглядає все так, що ми перехоплюємо її. І про це свідчать рухи, які відбуваються на фронті. Росія не може диктувати свій порядок денний – сконцентрувати зусилля на основному напрямку. У результаті і на півдні, і на сході України ситуація покращується для нас. І тому ми можемо говорити про можливий наступ на херсонському напрямку".

За словами експерта, Україна може зараз здобути перевагу і на Херсонщині.

"Якщо говорити про Херсон — Каховку, то треба говорити про тактичні прийоми, які будуть застосовуватися. Але до них можна переходити через стратегію, оперативний рівень", — висловив свою думку експерт.

Нагадаємо, кількома днями раніше аналітики американського Інституту вивчення війни заявили про те, що темпи наступу ЗС РФ помітно знизилися і вони не зможуть захопити Слов'янськ або Бахмут. Експерти зазначають, що російські війська зараз роблять лише локальні атаки, і припускають, що окупантам не вдасться захопити великі міста.

А голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив про те, що у ворога значно погіршилася логістика підвезення боєприпасів на фронт. За словами голови Луганської ОВ, росіяни кидають в атаку найманців приватних військових компаній. При цьому у ЗС РФ налякані знищенням своїх складів та командних пунктів.