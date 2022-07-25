У ворога значно погіршилася логістика підвезення боєприпасів на фронт, — Гайдай

За словами голови Луганської ОВА, росіяни кидають в атаку найманців приватних військових компаній. При цьому в ЗС РФ налякані знищенням своїх складів і командних пунктів.

У російській армії значно погіршилася логістика підвезення на фронт боєприпасів. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За словами керівника ОВА, Луганська область продовжує оборонятися. Це ділянка фронту, на якій постійно складна ситуація, проте ЗС РФ поки що не може прорватися, підкреслив він.

Як каже Гайдай, Росія та самопроголошена "ЛДНР" відтягли свої сили з лінії фронту для поповнення підрозділу та їх перегрупування.

"Зараз у бій найчастіше кидають найманців приватних військових компаній. Росіяни їх узагалі там не жаліють — скільки загине, стільки загине", — уточнив він.

Глава ОВА наголошує, що застосування західної зброї на фронті вже дає свої позитивні результати. Знищені українськими артилеристами військові склади ЗС РФ повністю розірвали логістичні ланцюжки йінфраструктуру постачання росіян.

Ситуація на Луганщині: на відновлення треба 10 років

Гайдай уточнив, що на тих теренах регіону, де проходила активна фаза бойових дій, критична інфраструктура знищена на 100%.

"Усе треба відновлювати з нуля. Це все — газ, вода, електрика, каналізація", — каже він.

У містах обстріляно 90% житлових будинків, із них близько 70% перебуває в критичному стані. Їх доведеться зносити й відбудовувати наново, уточнює глава ОВА.

Щоб повністю відновити всю Луганську область, знадобиться щонайменше десять років, вважає Гайдай.

Нагадаємо, ЗСУ знищили загін ОМОНу РФ під Лисичанськом. Російські окупанти прибули на ротацію із Сахаліну, українські артилеристи накрили їх вогнем.

Раніше Фокус розповідав, що українські військові завдали удару по базі ЗС РФ у Луганській області. Від найближчої території, підконтрольної ЗСУ, до Перевальська приблизно 50 км. Окупанти стверджують, що удару було завдано з HIMARS.