У врага значительно ухудшилась логистика подвоза боеприпасов на фронт, – Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, россияне кидают в атаку наемников частных военных компаний. При этом в ВС РФ напуганы уничтожением своих складов и командных пунктов.

В российской армии значительно ухудшилась логистика подвоза боеприпасов на фронт. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По словам руководителя ОВА, Луганская область продолжает обороняться. Это участок фронта, на котором постоянно сложная ситуация, тем не менее, ВС РФ пока не может прорваться, подчеркнул он.

Как говорит Гайдай, Россия и самопровозглашенная "ЛДНР" оттянули свои сила с линии фронта для пополнения подразделения и их перегруппировки.

"Сейчас в бой чаще кидают наемников частных военных компаний. Русские их вообще там не жалеют – сколько погибнет, столько погибнет", – уточнил он.

Глава ОВА подчеркивает, что применение западного оружия на фронте уже приносит свои позитивные результаты. Уничтоженные украинскими артиллеристами военные склады ВС РФ полностью разорвали логистические цепочки и инфраструктуру снабжения россиян.

Ситуация в Луганской области: на восстановление надо 10 лет

Гайдай уточнил, что на тех территориях региона, где проходила активная фаза боевых действий, критическая инфраструктура уничтожена на 100%.

"Все надо восстанавливать с нуля. Это все – газ, вода, электрика, канализация", – говорит он.

В городах обстреляно 90% жилых домов, из них около 70% находится в критическом состоянии. Их придется сносить и отстраивать заново, уточняет глава ОВА.

Чтобы полностью восстановить всю Луганскую область, понадобится не менее десяти лет, считает Гайдай.

Напомним, ВСУ уничтожили отряд ОМОНа РФ под Лисичанском. Российские оккупанты прибыли на ротацию из Сахалина, украинские артиллеристы накрыли их огнем.

Ранее Фокус рассказывал, что украинские военные нанесли удар по базе ВС РФ в Луганской области. От ближайшей территории, подконтрольной ВСУ, до Перевальска примерно 50 км. Оккупанты утверждают, что удар был нанесен из HIMARS.