Темпы наступления ВС РФ заметно снизились, они не смогут захватить Славянск или Бахмут — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска сейчас предпринимают только локальные атаки, и предполагают, что оккупантам не удастся захватить крупные города.

В течение 21 июля российские войска провели несколько ограниченных и четко локализованных наземных атак, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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"Нынешний оперативный темп российских войск заметно не отличается от темпа, который был взят во время официально объявленной оперативной паузы с 7 по 16 июля, — отмечают аналитики ISW. — Российские войска в течение всего этого периода продолжали наносить мелкие удары северо-западнее Славянска и в районе Северска и Бахмута, не захватив ни одной решающей позиции".

По данным института, россияне с 16 июля предпринимали локальные атаки восточнее Северска, а также восточнее и южнее Бахмута. К 21 июля они так и не добились значительных успехов в этих районах.

При этом российская группировка, находящаяся северо-западнее Славянска, нанесла меньше наземных ударов вдоль границы Харьковской и Донецкой областей, чем во время официальной оперативной паузы, объявленной командованием оккупантов 7 июля.

[ + – ] Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 июля

"Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласуется с оценкой ISW о том, что российское наступление, вероятно, завершится без захвата Славянска или Бахмута", — подчеркивают аналитики института.

Напомним, 16 июля Институт изучения войны сообщал о том, что российские войска завершают "оперативную паузу" и переходят к масштабному наступлению на Донбассе. При этом аналитики отмечали, что россиянам не хватит десятидневной паузы, чтобы восстановить боевую мощь и перейти к новым крупномасштабным операциям.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал главные направления наступлений ВС РФ на Донбассе. По его словам, наиболее ожесточенные бои ведутся вблизи Изюма, Славянска, Святогорска, Лисичанска, Северска, Попасной и Соледара.