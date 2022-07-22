Темпи наступу ЗС РФ помітно знизилися, вони не зможуть захопити Слов'янськ чи Бахмут

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська зараз здійснюють лише локальні атаки, і припускають, що окупантам не вдасться захопити великі міста.

Протягом 21 липня російські війська провели кілька обмежених і чітко локалізованих наземних атак, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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"Нинішній оперативний темп російських військ помітно не відрізняється від темпу, який був взятий під час офіційно оголошеної оперативної паузи із 7 по 16 липня, — зазначають аналітики ISW. — Російські війська протягом усього цього періоду продовжували завдавати дрібних ударів на північний захід від Слов'янська і в районі Сіверська та Бахмута, не захопивши жодної вирішальної позиції".

За даними інституту, росіяни із 16 липня здійснювали локальні атаки на схід від Сіверська, а також на схід і на південь від Бахмута. До 21 липня вони так і не досягли значних успіхів у цих районах.

При цьому російське угруповання, що знаходиться на північний захід від Слов'янська, завдало менше наземних ударів уздовж кордону Харківської та Донецької областей, ніж під час офіційної оперативної паузи, оголошеної командуванням окупантів 7 липня.

[ + – ] Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня

"Відсутність успішних наземних атак за межами районів Слов'янська, Сіверська та Бахмута узгоджується з оцінкою ISW про те, що російський наступ, ймовірно, завершиться без захоплення Слов'янська чи Бахмута", — наголошують аналітики інституту.

Нагадаємо, раніше новини ukr.net писали, що 16 липня Інститут вивчення війни повідомляв про те, що російські війська завершують "оперативну паузу" та переходять до масштабного наступу на Донбасі. При цьому аналітики зазначали, що росіянам не вистачить десятиденної паузи, щоб відновити бойову міць і перейти до нових великомасштабних операцій.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав головні напрямки настань ЗС РФ на Донбасі. За його словами, найбільш запеклі бої ведуться поблизу Ізюма, Слов'янська, Святогірська, Лисичанська, Сіверська, Попасної та Соледара.