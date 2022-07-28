ЗС РФ на Донбасі намагалися обдурити ЗСУ, переодягнувшись в українську форму, — Генштаб

Переодягнувшись у форму українських військових, російські окупанти намагалися штурмувати Піски, але зазнали поразки та відійшли.

Біля Селища Піски на Авдіївському напрямку (Донецька область) російські військові порушили звичаї війни та намагалися ввести в оману бійців ЗСУ. Про це повідомили на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у "Фейсбуці".

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Речник Генштабу поінформував про те, що російські військові відновили штурм населеного пункту. Робили вони це під прикриттям реактивної та ствольної артилерії і танків.

Тоді російські військові перевдяглися в польову форму українських збройних сил і пов'язали собі на руки та ноги білі стрічки. У такому вигляді вони спробували штурм, але він провалився.

Така поведінка під час бойових дій із боку ЗС РФ розцінюється як порушення звичаїв війни.

Крім того, у Генштабі повідомили, що на Бахмутському та Слов'янському напрямах ЗСУ відбили спроби штурму ворога, а на Авдіївському, в районах Берестового та Нагірного окупанти зазнали втрат і змушені були відступити.

Нагадаємо, РФ зазнала невдачі на Слов'янському напрямку. Загарбники хотіли покращити тактичне становище на сході, але ЗСУ зірвали їхні плани. Продовжуються обстріли й авіанальоти по всій лінії фронту на Донбасі.

Фокус також писав про те, що РФ на фронті не може диктувати порядок денний, сконцентрувавшись на основному напрямі. Для наступу на Бахмут — Краматорськ — Слов'янськ росіянам конче потрібні резерви, яких у них мало. Але вони їх шукають.