ЗС РФ на Донбасі намагалися обдурити ЗСУ, переодягнувшись в українську форму, — Генштаб
Переодягнувшись у форму українських військових, російські окупанти намагалися штурмувати Піски, але зазнали поразки та відійшли.
Біля Селища Піски на Авдіївському напрямку (Донецька область) російські військові порушили звичаї війни та намагалися ввести в оману бійців ЗСУ. Про це повідомили на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у "Фейсбуці".
Речник Генштабу поінформував про те, що російські військові відновили штурм населеного пункту. Робили вони це під прикриттям реактивної та ствольної артилерії і танків.
Тоді російські військові перевдяглися в польову форму українських збройних сил і пов'язали собі на руки та ноги білі стрічки. У такому вигляді вони спробували штурм, але він провалився.
Така поведінка під час бойових дій із боку ЗС РФ розцінюється як порушення звичаїв війни.
Крім того, у Генштабі повідомили, що на Бахмутському та Слов'янському напрямах ЗСУ відбили спроби штурму ворога, а на Авдіївському, в районах Берестового та Нагірного окупанти зазнали втрат і змушені були відступити.
Нагадаємо, РФ зазнала невдачі на Слов'янському напрямку. Загарбники хотіли покращити тактичне становище на сході, але ЗСУ зірвали їхні плани. Продовжуються обстріли й авіанальоти по всій лінії фронту на Донбасі.
Фокус також писав про те, що РФ на фронті не може диктувати порядок денний, сконцентрувавшись на основному напрямі. Для наступу на Бахмут — Краматорськ — Слов'янськ росіянам конче потрібні резерви, яких у них мало. Але вони їх шукають.