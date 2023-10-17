ВС РФ впервые сообщили о применении на фронте тяжелой огнеметной системы ТОС-2 (видео)

Система ТОС-2 была создана с учетом ведения боевых действий в Украине. В отличие от предшественников, "Тосочка" базируется на колесной платформе и имеет повышенную дальность стрельбы.

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Минобороны России 17 октября показало кадры работы на передовой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка". И хотя информация о применении этой системы на украинском фронте появилась еще в мае, официальное подтверждение российских военных об этом появилось впервые. Соответствующее видео было опубликовано на сайте Минобороны РФ 17 октября.

Согласно заявлению, огнеметная система была применена по укрепленному району украинских войск, однако точное место события не сообщается.

"Специалисты высоко оценивают ТТХ огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" за счет повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, увеличенной дальности и высокой точности используемых боеприпасов", — говорится в сообщении.

Российские эксперты отмечают, что система ТОС-2 была создана с учетом боевых действий на территории Украины и отличается от своих предшественников ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" колесной базой и улучшенными тактико-техническими характеристиками.

При этом в перспективе, вышеуказанные системы на гусеничном ходу не будут сниматься с вооружения, а пройдут модернизацию. Согласно информации российского ресурса "Военное обозрение", ТОС-1 и ТОС1А получат современные цифровые средства связи, а также аппаратуру закрытого сегмента передачи данных — это позволит интегрировать их в автоматические системы управления (АСУ). Кроме того конструкторы страны-агрессора намерены модернизировать боеприпасы к данным системам, увеличив их дальность до 15 км вместо имеющихся на сегодня 6 км.

Ранее мы писали о последствиях ударов из тяжелых огнеметных систем ТОС-1. После взрыва боеприпаса появляются ударные волны. Они похожи на звуковую, но распространяются со сверхзвуковой скоростью.