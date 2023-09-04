В РФ заявили про переброску на фронт ТОС-2 "Тусочка": что известно о преемнике "Солнцепека"

Машина получила колесное шасси, что повышает мобильность и упрощает эксплуатацию. Однако визуального подтверждения переброски в Украину пока нет.

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Оккупанты перебросили на фронт ТОС-2 "Тосочка" — 220-мм термобарическую реактивную систему. Об этом сообщает Army Recognition.

В августе 2023 года в российских социальных сетях сообщили, что "Тосочку" якобы перебросили в Харьковскую область. Вероятно, разработка машины доходит до финального этапа. Несмотря на заявление о Харьковской области, установку заметили в июне в Запорожской области.

ТОС-2 "Тосочка" — это российская тяжелая огнеметная система, которая отличается от "Солнцепека" в первую очередь шасси. Первое поколение ТОС-1 и ТОС-1А строилось на базе танка Т-72, а ТОС-2 уже имеет колесное шасси "Урал". В издании утверждают, что переход на колесную платформу ускоряет оперативное развертывание, уменьшает потребление топлива и упрощает обслуживание машины.

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Впервые ТОС-2 была показана на военном параде в РФ 9 мая 2020 года. Официально переброску машины в Украину не подтверждают. Также нет фото или видео машины на фронте. Есть только видео с БПЛА, когда видно удары, а не пусковую. Снаряды "Солнцепек" и "Тосочка" идентичны, поэтому под ТОС-2 может быть ТОС-1.

ТОС-1 "Солнцепек" имеет шасси Т-72

Пусковая установка имеет три ряда по шесть неуправляемых 220-мм боеприпасов. Максимальная дальность стрельбы составляет 10 км.

Напомним, 22 ноября 2021 года в РФ заявляли, что они разместят на границе с Украиной тяжелые огнеметные системы "Тосочка".

2 августа ВСУ уничтожили ТОС-1 "Солнцепек" на одном из оперативных направлений.