Россия разместит на границе с Украиной тяжелые огнеметные системы "Тосочка" (фото)

Полный залп огнеметной системы способен "выжечь" 40 тысяч квадратных метров территории. До 2027 года Кремль создаст 3 новых батальона в оккупированном Крыму, на границе и на Кавказе.

Министерство обороны России планирует разместить тяжелые огнеметные установки ТОС-2 "Тосочка" на границе с Украиной, в оккупированном Крыму и на Кавказском направлении. Об этом сообщают Известия.

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Сообщается, что в РФ планируют поставить как "Солнцепеки", так и новейшие "Тосочки" на базе грузовика. Эти системы способны выжигать сотни гектар земли.

Кремль планирует создать с нуля три новые батальона с "Солнецепеками" и "Тосочками" до 2027 года. По словам источников издания, ТОСы можно будет быстро перебрасывать и на другие направления за счет колесного шасси "Тосочек", например, на западное направление.

До 2024 года в Южном военном округе увеличат количество огнеметных систем до 42 комплектов. На втором этапе увеличение числа ТОС формированием дополнительных подразделений в полках РХБЗ. А к 2027 уже завершится формирование трех батальонов. Заявляется, что таким образом возможности группировки увеличатся в шесть раз по сравнению с нынешними.

Как работают тяжелые огнеметные системы

[ + – ] ТОС "Солнцепек"

Удары наносятся 220-мм реактивными снарядами с термобарической боевой частью. После попадания по цели, снаряд образует аэрозольное облако из взрывчатого вещества. Это вещество смешивается с воздухом и взрывается. Полный залп боеприпасов накрывает территорию в 40 тыс. квадратных метров. Основные поражающие факторы такого боеприпаса — высокая температура, ударная волна и резкий перепад давления.

В пакете "Тосочки" — 18 снарядов. Она устанавливается на шасси "Тайфун-У" и обладает легким бронированием.

Напомним, в РФ комплектуют первую роту новыми БМПТ "Терминатор" на базе Т-72.

Ранее в Кремле отреагировали на информацию о грядущем вторжении в Украину. В Кремле считают, что появление информации о подготовке Москвой военной операции является поводом прикрыть "провокации" в отношении РФ.