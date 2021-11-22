Росія розмістить на кордоні з Україною важкі вогнеметні системи "Тосочка" (фото)

Повний залп вогнеметної системи здатний випалити 40 тисяч квадратних метрів території. До 2027 року Кремль створить 3 нові батальйони в окупованому Криму, на кордоні та на Кавказі.

Міністерство оборони Росії планує розмістити важкі вогнеметні установки ТОС-2 "Тосочка" на кордоні з Україною, в окупованому Криму та на Кавказькому напрямку. Про це повідомляють "Известия".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Повідомляється, що в РФ планують поставити як "Солнцепеки", так і нові "Тосочки" на базі вантажівки. Ці системи здатні випалювати сотні гектарів землі.

Кремль планує створити з нуля три нові батальйони із "Солнецепеками" та "Тосочками" до 2027 року. За словами джерел видання, ТОСи можна буде швидко перекидати і на інші напрямки за рахунок колісного шасі "Тосочок", наприклад, на західний напрямок.

До 2024 року в Південному військовому окрузі збільшать кількість вогнеметних систем до 42 комплектів. На другому етапі збільшення числа ТОС формуванням додаткових підрозділів у полицях РХБЗ. А до 2027 року вже завершиться формування трьох батальйонів. Заявляється, що таким чином можливості угруповання збільшаться в шість разів порівняно з нинішніми.

Як працюють важкі вогнеметні системи

[ + – ] ТОС "Солнцепек"

Удари завдаються 220 мм реактивними снарядами з термобаричною бойовою частиною. Після влучення по меті снаряд утворює аерозольну хмару з вибухової речовини. Ця речовина поєднується з повітрям і вибухає. Повний залп боєприпасів накриває територію 40 тис. квадратних метрів. Основними факторами такого боєприпасу є висока температура, ударна хвиля і різкий перепад тиску.

У пакеті "Тосочки" — 18 снарядів. Вона встановлюється на шасі "Тайфун-У" і має легке бронювання.

Нагадаємо, у РФ комплектують першу роту новими БМПТ "Термінатор" на базі Т-72.

Раніше у Кремлі відреагували на інформацію про майбутнє вторгнення в Україну. У Кремлі вважають, що поява інформації про підготовку Москвою військової операції є приводом прикрити "провокації" щодо РФ.