В РФ разрабатывают новый камуфляж для тяжелого огнемета ТОС-2: что известно

Разработчики утверждают, что новая система маскировки ориентирована на защиту от обнаружения в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах, и состоит из радиопоглощающей ткани и панелей.

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Российская корпорация "Ростех" начала поставки маскировочных радиопоглощающих комплектов для тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка", якобы позволяющую скрывать технику как в оптическом, так и в ИК-диапазоне. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба компании.

Эта система маскировки ориентирована на защиту от обнаружения в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах, снижая уязвимость от высокоточного оружия и увеличивая выживаемость боевой машины на поле боя.

Разработчики утверждают, что новая система камуфляжа представляет собой радиопоглощающую ткань и панели, незаметно установленные на бронекорпус ТОС-2. При этом камуфляж якобы обеспечивает скрытность не только на стационарных позициях, но и при движении или боевых маневрах, адаптируясь к окружающей среде.

"Ростех" утверждает, что камуфляжное покрытие разработано с учетом требований к легкости обслуживания.

"Конструкция покрытия позволяет смывать водой грунт и пыль, попадающие на его поверхность в процессе эксплуатации. Благодаря этому использовать маскировку военной техники можно в непрерывном режиме", — говорится в пресс-релизе.

Кратко о системе "Тосочка"

ТОС-2 — новое поколение термобарических огнеметов российской армии, обладающее улучшенной мобильностью за счет использования колесной платформы "Урал" 6х6. Решение разработать систему на колесном шасси было обусловлено текущими реалиями боевых действий в Украине, где активно ведется контрбатарейная борьба. Таким образом российские оружейники попытались повысить выживаемость техники, которая будет покидать позиции более оперативно, чем предшественник — ТОС-1 "Солнцепек".

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Огнеметная система использует 220-мм термобарические снаряды, создающие мощный взрыв с использованием топлива и воздуха. Ударная волна, создаваемая при взрыве, поражает как открытую пехоту, так и находящихся в окопах, разрушая легкобронированные цели и укрепленные позиции противника.

По некоторым данным, дальность поражения составляет от 3,5 до 10 км позволяет системе действовать на значительном удалении, снижая риск ответного огня.

Между тем ТОС-2 имеет лишь 18 пусковых направляющих, в отличие от "Солнцепек", где их 30. Таким образом российские инженеры решили пожертвовать огневой мощью новой системы, за счет теоретического повышения ее мобильности, и соответственно, выживаемости.

Напомним, 4 марта в соцсетях военный эксперт Александр Коваленко раскритиковал боевую эффективность российской огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка". По его словам, реактивные боеприпасы MO.1.01.04M, которые применяются в системе, стали менее мощными и, несмотря на увеличенную дальность, менее точными по сравнению с ТОС-1.