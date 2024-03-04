ТОС-2 оказалась "шляпой": эксперт выявил массу недостатков в российской огнеметной системе

Одним из недостатков системы "Тосочка" являются ее реактивные боеприпасы MO.1.01.04M. Они стали менее мощными и, несмотря на увеличенную дальность, менее точными по сравнению с ТОС-1.

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В октябре 2023 стало известно, что российские войска применили в Украине тяжелую огнеметную систему нового образца ТОС-2 "Тосочка". Тогда пропагандисты заявляли об уникальности системы, ее мощи и боевой эффективности, однако позже выяснилось, что "Тосочка" имеет ряд серьезных недостатков, о которых рассказал 4 марта в соцсетях военный эксперт Александр Коваленко.

Из всех преимуществ Коваленко выделил разрушающую мощь термобарических реактивных снарядов НУРС MO.1.01.04M. Бо­еп­ри­пас соз­да­ет об­ла­ко взры­во­опас­ной сме­си и за­тем под­ры­ва­ет его, зас­тавляя весь кис­ло­род в об­ла­ке всту­пать в эту ре­ак­цию. Пос­ле мгно­вен­ной де­тона­ции дав­ле­ние рез­ко под­ни­ма­ет­ся, а по­том па­да­ет ни­же ат­мосфер­но­го при­мер­но на 160 мм ртут­но­го стол­ба, что является дополнительным поражающим эффектом.

Между тем, считает эксперт, на этом преимущества системы ТОС-2 заканчивается, и далее начинаются недостатки.

"После пропагандистского экстаза наступил период молчания, а точнее, осознания и принятия того, что ТОС-2 это очередная "шляпа" от недокулибиных", — пишет Коваленко.

По его словам, главным отличием новой системы от предшественницы ТОС-1 "Солнцепек" заключаются в реактивных снарядах нового типа, которые имеют больший радиус поражения — до 20 км. Чтобы достичь таких показателей, российским оружейникам пришлось уменьшить боевую часть боеприпаса и уменьшить его калибр, что привело к целому ряду негативных последствий.

Первое, что отметил эксперт в этой связи — уменьшенная мощность снаряда. Далее, реактивные снаряды перестали быть унифицированными из-за изменения калибра, и могут применяться исключительно на системах ТОС-2.

"В-третьих, в связи с увеличением дальности полета ухудшилась точность наведения, даже несмотря на замену изжившего себя артиллерийского дальномера 1Д14, применявшегося на ТОС-1А и позволявшего наводить "Солнцепек" только в режиме прямой наводки, что делало это машину уязвимой для ответных ударов", — пишет Коваленко.

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Также эксперт отметил сложности с серийным производством новых MO.1.01.04M и не совсем удачное решение создать установку, в отличие от ТОС-1, на колесной платформе Урал-63706 "Торнадо-У". И здесь Коваленко обратил внимание на ЗРК "Панцирь-С1", проваливший стрельбы из-за шасси, которое во время ведения огня раскачивалось. Он подчеркнул, что с данного момента прошло уже три года, но этот недостаток россияне так и не исправили.

"В общем, все никак не получается у неимущей аналогов в мире ТОС-2 отправиться в серию, чтобы громить коварную НАТУ! Но, самое смешное будет, если после недолгих размышлений, недокулибины решат поставить ТОС-2 на шасси КамАЗ", — подытожил Коваленко.

Ранее мы писали о том, как бойцы ВСУ уничтожили тяжелую огневую систему ТОС-1А "Солнцепек" на Херсонском направлении. Отмечалось, что оккупанты потеряли технику стоимостью 15 млн долларов.