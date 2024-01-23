"ТОС-1 для бедных": ВС РФ установили бомбометные системы РБУ-6000 на старые танки (видео)

По словам журналистов, ставя пусковые установки 60-х годов на грузовик или тягач, российские инженеры рисковали. Радиус действия противолодочных РБУ-6000 — несколько км. Все, что их везет, уязвимо перед минометами, ПТРК и FPV-дронами.

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Одна из худших российских бронемашин, судя по всему, эволюционирует. С прошлой осени войска РФ начали экспериментировать и устанавливать имеющиеся противолодочные реактивно-бомбометные системы РБУ-6000 на бортовые грузовики и бронированные тягачи МТ-ЛБ. Об этом пишет Forbes.

Системами РБУ-6000 обычно оснащались военные корабли. 12-ствольная РБУ-6000 — оружие неточное, но вполне подойдет для подавления войск противника, пишет Дэвид Экс.

Противолодочная система на гусеничном движителе

Ставя пусковые установки 60-х годов на грузовик или недостаточно защищенный тягач МТ-ЛБ, россияне все же рисковали. Радиус действия РБУ-6000 — несколько км: и все, что их везет, будет уязвимо перед минометами, ПТРК и FPV-дронами, не говоря уже о тяжелой артиллерии и ракетах.

Российская морская пехота, похоже, понимает проблему и пытается ее решить, совместив старые пусковые установки с не менее старыми танковыми шасси. Чтобы улучшить таким образом их защиту.

РБУ-6000 на Т-80 и тагячах

На видео, которое были опубликованы в соцсетях на этой неделе, показаны РБУ-6000 на корпусах танков Т-80.

В сентябре появилась фотография этих пушек на тягаче МТ-ЛБ. По крайней мере, 13-тонный МТ-ЛБ представляет собой достаточно надежную платформу для пусковой установки.

Чего нельзя сказать о еще одном транспортном средстве для РБУ-6000 — небронированном 15-тонном грузовике, к которому бомбометную систему прикрепили болтами и, по-видимому, подперли куском дерева. Такой монстр Франкенштейна появился в ноябре.

Проблема слабой брони

У обоих ранних вариантов — один недостаток: нет надежной брони. МТ-ЛБ еще может выдержать легкий артиллерийский обстрел, а грузовик нет.

Отсутствие брони не было бы проблемой, если бы ракеты РБУ-6000 летали дальше пяти км. Но с имеющейся дальностью пытаться подходить к позициям Сил обороны в пределах нескольких километров, чтобы сбросить ракеты RGB-60 — для российских военных сродни самоубийству.

Взрывающиеся FPV-дроны повсюду и все время в радиусе примерно пяти км от украинских позиций. FPV несет только полкилограмма взрывчатки, но этого достаточно, чтобы вывести из строя РБУ-6000, размещенную на грузовике или тягаче, или же вызвать более мощный вторичный взрыв.

Корпус танка Т-80 с броней в десятки или сотни миллиметров, напротив, может защитить экипаж в случае взрыва ракеты. Укрепив свои пусковые установки РБУ-6000 дополнительной броней, россияне, по сути, сделали огнеметную установку ТОС-1 для бедных (24 термобарических ракеты на танковом шасси).

У мощных ракет системы "Солнцепек" дальность действия 3 км, они резко взрываются при ударе. Экипажи ТОС-1 зачастую не выживают при попаданиях в их машины. Выжить, если и удается, то за счет брони.

Со временем, по мере совершенствования этой идеи, РБУ-6000 на гусеничной тяге могут выглядеть уже не столь комичными и опасными для российских экипажей.

Напомним, что, по оценкам аналитиков, M1 Abrams в сочетании с Bradley могут использоваться для ночных операций, поскольку сенсоры М1 ночью "видят", как днем.

Также сообщалось, что в ходе утреннего обстрела Украины применялись крылатые и баллистические ракеты. В итоге — пострадали десятки людей.