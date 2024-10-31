Втрачають 200 осіб на день: ЗС РФ намагаються просунутися до Часового Яру, але успіхів немає, — ЗСУ

За словами речницi ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової, Сили оборони перерізають логістичні шляхи противника та вибивають війська ЗС РФ із позицій. Також росіяни намагаються накопичити техніку, але поки що не застосовують її в штурмах.

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Російські окупанти не припиняють спроби тиску на позиції українських захисників на Донбасі. Зокрема йдеться про район міста Часів Яр та трасу, яка веде до Костянтинівки. Деталями поділилася речниця оперативно-стратегічного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

За її словами, ЗС РФ далі активно намагаються просуватися вперед з метою захоплення нових позицій. Ворожі війська хочуть закріпитися і перебігти за канал у Часовому Яру.

"Однак як це відбувається. Дві-три людини перебігають через канал і засідають у будинку. Відповідно ми перерізаємо їм логістичні шляхи і вибиваємо їх звідти", — заявила Анастасія Бобовнікова.

Росіяни намагаються просунутися до Часового Яру і до траси на Костянтинівку Фото: DeepStateMAP

Окремо речниця ОТУ "Луганськ" додала, що російські окупанти також намагаються накопичити техніку, проте штурми з її використанням поки що не фіксуються. Це досить складна ситуація для противника.

Також недалеко від Часового Яру розташована повітряно-десантна дивізія Центрального військового округу Росії, за допомогою якої ворог намагається заповнити втрати.

"Вони щоночі заводять особовий склад, поповнюючи втрати, це також малі групи. Щодо втрат у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ", то в середньому це 200 осіб ворога вбитими і пораненими на день", — резюмувала Анастасія Бобовнікова.

Нагадаємо, раніше речниця ОТУ "Луганськ" розповіла, що Сили оборони відновили позиції в Торецьку. За словами Анастасії Бобовнікової, лінію зіткнення справді вдалося до певної міри стабілізувати і все завдяки діям українських захисників. Війська противника зазнали серйозних втрат.