Артилерія, БПЛА й піхота: РФ завершила підготування бійців КНДР, — Держдеп США

У Державному департаменті США визнають участь тисяч солдатів КНДР у війні проти України. У відповідь на це адміністрація Байден готує власний план дій.

Речник Державного департаменту США Ведант Патель на брифінгу відомства заявив про отримані дані перевезення більше ніж 10 тисяч північнокорейських військових. Ці підрозділи вже беруть участь у бойових діях на заході Курської області. Про це повідомляє видання Reuters.

"Російські війська підготували солдат (КНДР) до використання артилерії, БПЛА та здійснення базових піхотних операцій, включаючи розчищення траншей, що є критично важливими навичками для ведення бойових дій на фронті", — сказав Патель на брифінгу.

Паралельно з цим Державний Секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з лідерами НАТО запевнив, що наслідком вступу КНДР у війну з Україною буде тверда відповідь блоку.

"Сьогодні ми мали продуктивне обговорення щодо нашої тривалої підтримки України в умовах російської агресії, що досі продовжується’’, — заявив Блінкен.

Корейське новинне агентство Yonhap з посиланням на джерело в Національній Розвідувальній службі Південної Кореї також повідомляє про завершення підготовки військ КНДР та перевезення їх на лінію фронту у Курській області.

Раніше Politico писало про намагання адміністрації чинного президента США Джо Байдена передати Україні більше ніж $6 млрд до моменту інавгурації нового президенту Дональда Трампа. Журналісти додають, що нова адміністрація може повністю припинити надання військової допомоги Україні.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров 5 листопада повідомив про перші бойові зіткнення ЗСУ з армією КНДР.