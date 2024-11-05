Перші зіткнення військових КНДР зі ЗСУ офіційно відбулися, — Умєров

Росіяни маскували північнокорейських бійців під бурятів, тому потрібно більше часу для точної оцінки втрат, каже міністр оборони Рустем Умєров.

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Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що на фронті відбулися перші зіткнення Сил оборони з північнокорейськими військовими. За його словами, наразі це були "маломасштабні бої". Таку заяву міністр зробив у коментарі південнокорейському телеканалу KBS 5 листопада.

На запитання журналістів про перші бої між українськими та північнокорейськими військовими Умєров відповів, що перше зіткнення вже відбулося, і це можна вважати офіційним початком участі Північної Кореї у війні. Водночас він додав, що поки це були "маломасштабні бої", а визначити кількість втрат і полонених серед солдатів Кім Чен Ина наразі важко, бо їх окупанти маскують під бурятів. Точні цифри повідомлять після перевірки.

"Ми визначаємо контакти з північнокорейськими силами, але ми вважаємо, що в найближчі кілька тижнів буде більше бойових дій, і ми продовжимо аналіз і перегляд відповідно", — зазначив міністр.

Крім того, Умєров повідомив, що на війська КНДР розподілять по 1 500 км фронту на північно-східному, східному та південному напрямках. Очікується, що це будуть 5 підрозділів по 3 000 солдатів, і їх розгортатимуть на полі бою після завершення навчань за кілька тижнів — по одному підрозділу кожні 10-15 днів.

"Період навчання в Росії раніше становив місяць, але тепер скорочений до кількох тижнів або навіть тижня, щоб дати можливість північнокорейським військам брати участь у бойових діях", — сказав Умєров.

Отже, міністр оборони передбачає, що в російсько-українській війні буде долучено 15 000 північнокорейських військовослужбовців.

Зазначимо, 5 листопада Financial Times також повідомляло з посиланням на повідомлення української розвідки про те, що ЗСУ вже мали зіткнення з бійцями КНДР в Курській області. У виданні також стверджують, що росіяни вчать північнокорейських солдатів принципам застосування FPV та "Ланцетів".

Також агентство Reuters 5 листопада повідомило, що війська КНДР могли втратити перших 40 солдатів у боях із ЗСУ. Розвідка Південної Кореї опублікувала дані, які свідчать, що "значна частина" з 10 тисяч солдатів КНДР прибула на російсько-український фронт.